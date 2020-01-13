Песков пообещал своевременно сообщить, поедет ли Путин на конференцию по Ливии в Берлин

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,3 процента

Инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,3 процента

США покинут Ближний Восток только если их заставят это сделать, уверен Литовкин

США покинут Ближний Восток только если их заставят это сделать, уверен Литовкин
Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

 Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января
Террористическая угроза в Ливии может сойти на нет после переговоров в Москве — SouthFront

Террористическая угроза в Ливии может сойти на нет после переговоров в Москве — SouthFront

 США ищут возможность сохранить присутствие на Ближнем Востоке — военный эксперт

США ищут возможность сохранить присутствие на Ближнем Востоке — военный эксперт
Инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,3 процента

Инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,3 процента

США покинут Ближний Восток только если их заставят это сделать, уверен Литовкин

США покинут Ближний Восток только если их заставят это сделать, уверен Литовкин
Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

 Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января
Террористическая угроза в Ливии может сойти на нет после переговоров в Москве — SouthFront

Террористическая угроза в Ливии может сойти на нет после переговоров в Москве — SouthFront

 США ищут возможность сохранить присутствие на Ближнем Востоке — военный эксперт

США ищут возможность сохранить присутствие на Ближнем Востоке — военный эксперт
15:25   13 Января 2020
Россия

Песков пообещал своевременно сообщить, поедет ли Путин на конференцию по Ливии в Берлин

Песков пообещал своевременно сообщить, поедет ли Путин на конференцию по Ливии в Берлин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить, поедет ли российский лидер Владимир Путин на конференцию по Ливии в Берлин. Об этом он сообщил ТАСС.

«Сообщим своевременно», — заверил Дмитрий Песков журналистов, отвечая на вопрос о том, будет ли участвовать Владимир Путин в предстоящей конференции. 

Ранее стало известно, что Германия планирует 19 января провести международную конференцию по урегулированию конфликта в Ливии. Владимир Путин назвал инициативу своевременной. Ряд экспертов уверен, что без участия России проведение международных консультаций по Ливии в Берлине будет неполным. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #песков #политика #ливия #берлин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...