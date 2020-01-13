Песков пообещал своевременно сообщить, поедет ли Путин на конференцию по Ливии в Берлин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить, поедет ли российский лидер Владимир Путин на конференцию по Ливии в Берлин. Об этом он сообщил ТАСС.

«Сообщим своевременно», — заверил Дмитрий Песков журналистов, отвечая на вопрос о том, будет ли участвовать Владимир Путин в предстоящей конференции.

Ранее стало известно, что Германия планирует 19 января провести международную конференцию по урегулированию конфликта в Ливии. Владимир Путин назвал инициативу своевременной. Ряд экспертов уверен, что без участия России проведение международных консультаций по Ливии в Берлине будет неполным.