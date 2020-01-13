США ищут возможность сохранить присутствие на Ближнем Востоке — военный эксперт

США, развязавшие конфликт с Ираном, пытаются всеми способами сохранить влияние на Ближнем Востоке. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил военный эксперт Маис Курбанов. По его словам, на Ближнем Востоке распространилась антиамериканская пропаганда после удара иранской ракеты по военным базам США в Ираке.

«Теперь Америка ищет возможность сохранить свое присутствие», — считает Маис Курбанов.

Террористы поддержат боевиков в различных ближневосточных государствах, чтобы отстоять собственные интересы, продолжил военный эксперт. Так, боевики, несмотря на договоренности Москвы и Анкары о режиме прекращения огня в САР, продолжают обстреливать окраину сирийского города Алеппо, который входит в Идлибскую зону деэскалации. Под обстрелы регулярно попадают как сирийские солдаты, так и мирные населенные пункты.

Турецкое министерство обороны в пятницу, 10 января, сообщало, что Москва и Анкара договорились ввести режим прекращения огня в провинции Идлиб с 00.00 воскресенья, 12 января. Однако и эти меры не остановили боевиков.