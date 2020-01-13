Ремесло не верит в успех выставки Вишневского в защиту террористов «Сети»*

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский организовал выставку в защиту обвиняемых по делу «Сети»* (запрещена в РФ). Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло убежден, что ангажированная выставка не только не поможет обвиняемым, но и навредит.

«Со слов людей, которые видели эту выставку, в «Яблоко» вообще не учитывают ни доказательств обвинения, ни фактов против подсудимых — у них все исчерпывается повесткой, что это хорошие люди и что по этой причине они не виновны», — рассказывает Ремесло ФБА «Экономика сегодня».

Ремесло уверен, что мероприятие не только не поможет фигурантам дела, но может им навредить еще больше, так как на выставке ситуация представлена однобоко, а это всегда вызывает сомнения у людей.

«Когда позиция обвинения полностью игнорируется — это смотрится странно, из-за чего у людей обязательно возникают подозрения, что от них что-то скрывают, а в случае с этой выставкой "Яблоко" так действительно и есть», — считает Ремесло.

По делу «Сети»* арестовали 11 человек, которых обвиняют в участии в террористическом сообществе и в подготовке волнений в стране. У арестованных изъяли оружие, гранаты и компоненты для самодельного взрывного устройства. Обвиняемым грозит от шести до 18 лет лишения свободы.

Вишневский утверждает, что дело «Сети»* является сфабрикованным и проводит аналогию с делом Олега Сенцова, готовившего теракты в Крыму после возвращения этого полуострова в состав России. Надо сказать, что сам Вишневский стоит на жестких антигосударственных позициях, начиная с дела «Сети»*, заканчивая темой Крыма и многими другими вопросами.

* Террористическая организация «Сеть» запрещена в России.