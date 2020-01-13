Вассерман посоветовал журналистам держаться подальше от Ходорковского после убийства в ЦАР

Журналист и политический консультант Анатолий Вассерман посоветовал журналистам держаться подальше от олигарха Михаила Ходорковского после инцидента в Центральноафриканской республике (ЦАР) в 2018 году, где убили трех представителей СМИ из России. По словам Вассермана, беглый российский олигарх продолжит отрицать причастность к тому, что сам отправил журналистов а ЦАР.

Ранее замглавы СК РФ Игорь Краснов заявил, что трое отправившихся в ЦАР по заданию олигарха Михаила Ходорковского российских журналистов стали жертвами ограбления со стороны местных бандитов, орудовавших в регионе.

В 2018 году в ЦАР прибыли журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко. Они собирались снимать репортаж, но попали в страну по туристическим визам, скрывая настоящую причину своего нахождения в республике. В самое опасное место мира они отправились по приказу олигарха Михаила Ходорковского.

Вассерман уверен, что даже после того, как СК РФ опубликуют окончательные итоги расследования, Ходорковский будет продолжать говорить, что журналисты сами отправились в ЦАР и хотели изучить там положение дел. По словам аналитика, олигарх будет утверждать, что он помогал им по дружбе, при этом полностью отрицать организацию поездки журналистов из РФ в ЦАР у него не получится.

«Скорее всего, Ходорковский будет настаивать, что он помогал журналистам бескорыстно и чисто по дружбе, а поэтому ответственности за их судьбу не несет», — передает слова Анатолия Вассермана «Слово и Дело».

Эксперт говорит, что Ходорковский будет придерживаться своей тактики даже на официальном допросе, поэтому вряд ли удастся узнать у него что-то новое о его связях с российскими журналистами, убитыми в ЦАР. Вассерман уверен, что олигарх продолжит «бить себя пяткой в грудь» и кричать, что его пытаются обвинить в преступлении.

«Ходорковский будет продолжать утверждать, что журналисты заинтересовались якобы присутствием ЧВК «Вагнера» в ЦАР самостоятельно, исключительно ради возможной сенсации», — говорит Вассерман.

По словам эксперта, журналистам нужно держаться от Ходорковского подальше.