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15:09   13 Января 2020
Россия

Вассерман посоветовал журналистам держаться подальше от Ходорковского после убийства в ЦАР

Вассерман посоветовал журналистам держаться подальше от Ходорковского после убийства в ЦАР

Журналист и политический консультант Анатолий Вассерман посоветовал журналистам держаться подальше от олигарха Михаила Ходорковского после инцидента в Центральноафриканской республике (ЦАР) в 2018 году, где убили трех представителей СМИ из России. По словам Вассермана, беглый российский олигарх продолжит отрицать причастность к тому, что сам отправил журналистов а ЦАР.

Ранее замглавы СК РФ Игорь Краснов заявил, что трое отправившихся в ЦАР по заданию олигарха Михаила Ходорковского российских журналистов стали жертвами ограбления со стороны местных бандитов, орудовавших в регионе.

В 2018 году в ЦАР прибыли журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко. Они собирались снимать репортаж, но попали в страну по туристическим визам, скрывая настоящую причину своего нахождения в республике. В самое опасное место мира они отправились по приказу олигарха Михаила Ходорковского.

Вассерман посоветовал журналистам держаться подальше от Ходорковского после убийства в ЦАР

Вассерман уверен, что даже после того, как СК РФ опубликуют окончательные итоги расследования, Ходорковский будет продолжать говорить, что журналисты сами отправились в ЦАР и хотели изучить там положение дел. По словам аналитика, олигарх будет утверждать, что он помогал им по дружбе, при этом полностью отрицать организацию поездки журналистов из РФ в ЦАР у него не получится. 

«Скорее всего, Ходорковский будет настаивать, что он помогал журналистам бескорыстно и чисто по дружбе, а поэтому ответственности за их судьбу не несет», — передает слова Анатолия Вассермана «Слово и Дело»

Вассерман посоветовал журналистам держаться подальше от Ходорковского после убийства в ЦАР

Эксперт говорит, что Ходорковский будет придерживаться своей тактики даже на официальном допросе, поэтому вряд ли удастся узнать у него что-то новое о его связях с российскими журналистами, убитыми в ЦАР.  Вассерман уверен, что олигарх продолжит «бить себя пяткой в грудь» и кричать, что его пытаются обвинить в преступлении. 

«Ходорковский будет продолжать утверждать, что журналисты заинтересовались якобы присутствием ЧВК «Вагнера» в ЦАР самостоятельно, исключительно ради возможной сенсации», — говорит Вассерман.

По словам эксперта, журналистам нужно держаться от Ходорковского подальше. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #вассерман #политика #ходорковский #цар

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