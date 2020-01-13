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15:04   13 Января 2020
Россия

Судьба Ливии зависит от переговоров Хафтара и Сарраджа в Москве – Аббас Джума

Судьба Ливии зависит от переговоров Хафтара и Сарраджа в Москве – Аббас Джума

Будущее Ливии будет зависеть от предстоящих переговоров командующего ЛНА Халифа Хафтара с главарем так называемого Правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем. Об этом заявил спецкорр Федерального агентства новостей Аббас Джума в понедельник, 13 января. 

По мнению Джумы, режим прекращения огня в Ливии, который начался 12 января, вряд ли продлится долго. Стороны конфликта — Саррадж и Хафтар — вроде бы идут на перемирие, но при этом продолжают всячески угрожать друг другу и прощупывать слабые места, что не вселяет уверенности, отметил собеседник агентства. 

Он также подчеркнул, что немаловажной сейчас является позиция Турции по Ливии, ведь недавно Анкара планировала оказать военную поддержку террористам ПНС Ливии. Чтобы делать какие-то прогнозы по дальнейшей ситуации в Северной Африке, необходимо дождаться завершения переговоров, заявил Джума. 

«Не внушает доверия и позиция Турции: не совсем понятно, как она дальше будет проявлять себя в Ливии, выведет ли она войска. Чем там конкретно занимаются [турецкие] войска? Действительно ли, как сказал Эрдоган, они только курируют ливийских военных, или они готовы сами участвовать в боевых действиях? Все это очень большой вопрос, который Анкара по-прежнему оставляет без ответа. Будем внимательно наблюдать за тем, как проходят переговоры и до чего в итоге стороны договорятся», — подытожил Аббас Джума.

Ранее Россия предложила стать посредником в диалоге между ЛНА и ПНС Ливии, чтобы стороны смогли урегулировать затяжной кризис. 8 января президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган после совместной встречи в Стамбуле призвали прекратить боевые действия, начиная с полуночи 12 января. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #политика #ливия #общество #хафтар #саррадж

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