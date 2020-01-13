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15:09   13 Января 2020
Весь мир

США цинично торгуются с Ираком, требуя заплатить за вывод своих войск

США цинично торгуются с Ираком, требуя заплатить за вывод своих войск

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон выведет военных с территории Ирака только в удобной для себя ситуации. Таким образом Штаты цинично торгуются с Ираком, игнорируя резолюцию республики.

Ранее О'Брайен заявил, что Штаты должны «оставить Ирак свободным, независимым и очищенным от террористов», при этом Вашингтон полностью проигнорировал резолюцию Ирака, по которой все иностранные войска должны покинуть республику. Можно сказать, что Ирак официально заявил Америке — «янки гоу хоум».

Формулировка «удобная ситуация» похожа на торг со стороны Вашингтона. США назвали уже несколько условий своего ухода из Ирака, в том числе оплату Ираком стоимости военных баз и аэродромов.

«Американцы просят какую-то компенсацию, хотя есть специальное соглашение 2009 года и там довольно размыто описано, что Ирак должен выполнять какие-то обязательства. И, по сути, американцы занимаются шантажом по отношению к Ираку, они заявляют "мы уйдем, если вы нам заплатите"», — объяснил военный эксперт Борис Рожин «Народным новостям».

США цинично торгуются с Ираком, требуя заплатить за вывод своих войск

Своим циничным поведением Вашингтон показывает, что не уважает суверенитет республики и не намерен соблюдать решение иракского парламента и премьер-министра. Эта ситуация показывает истинное отношение США к своим «союзникам», уверен Рожин.

В ночь на 3 января военные США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, а котором находились командующий элитным подразделением армии Ирана «Аль-Кудс» КСИР генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Вашингтон заподозрил высокопоставленного военного в причастности к организации нападения иракцев на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Мировое сообщество решительно осудило необдуманный поступок США. Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект Меджлиса (парламента), по которому Пентагон признали террористической организацией.

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #ирак

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