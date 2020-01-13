Отвечать за убийство журналистов в ЦАР должны Ходорковский и Коняхин, считает Журавлев

Убийство трех российских журналистов в Центральноафриканской республике было совершено с целью грабежа и это является поводом привлечь к ответственности работодателя погибших.

Такое мнение в понедельник в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» высказал гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя сделанное ранее заявление заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова. Он рассказал о результатах расследования убийства в ЦАР Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.

Расследование СК РФ продолжалось 1,5 года и завершилось однозначным выводом, что причиной убийства троих россиян в ЦАР стали не какие-либо внешние мотивы, а классический для этого региона бандитизм.

«Политических мотивов здесь, бесспорно, не было и быть не может, а ответственность за преступление должны нести, в том числе, те лица и структуры, которые послали журналистов в ЦАР, то есть в страну, которая была официально объявлена МИД РФ опасной для посещения», — заявил по этому поводу Дмитрий Журавлев.

Эксперт также напомнил, что погибшие журналисты приехали в страну, которую в принципе не рекомендуется посещать иностранцам. Поэтому все заявления либеральной общественности, в которых ответственность за трагедию пытались возложить на российские политические круги, выглядели очень странно, ведь Джемаля, Радченко и Расторгуева в Африку отправили структуры Ходорковского.

«Главный вывод отсюда: "не все, кто шумят, говорят правду". К сожалению, какая-либо ответственность за информационный шум, даже наиболее разнузданный, в России отсутствует, поэтому за такие действия наказать никого нельзя», — добавил Журавлев.

По его словам, возможно, действительно пришло время задуматься о том, чтобы в России были детально регламентированы подобные поездки с профессиональной точки зрения, а также была усилена ответственность для отправляющих организаций, хотя в случае со структурами Ходорковского будет сложно добиться реального результата. Дело в том, что журналисты прибыли в ЦАР как туристы — то есть на собственный страх и риск, а зарегистрированные заграницей структуры Ходорковского, которые финансировали поездку, имеют размытый правовой статус. Деньги журналистам передавались «в черную» без каких-либо гарантий, и в результате Ходорковский даже не стал оплачивать доставку в Россию тел погибших.

Государство, отметил Журавлев, со своей стороны сделало все, что могло — МИД РФ определяет списки стран, небезопасные для поездок, и, если люди все же едут туда, несмотря на ограничения, они делают это под личную ответственность.

При этом эксперт подчеркнул, что считает бесспорной ответственность организации, которая послала журналистов в Центральноафриканскую республику снимать фильм о якобы присутствующей в этой стране ЧВК «Вагнера». Напомним, что к этой группе оппозиционные СМИ приписывали российских военных и гражданских инструкторов, которые работают в ЦАР официально и с согласия ООН.

По словам Журавлева, после того, как Следственный комитет РФ подтвердил то, что и так было известно, появился повод вызвать на допрос Михаила Ходорковского и Андрея Коняхина, который на момент убийства журналистов являлся руководителем Центра управления расследований.