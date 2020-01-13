«Медуза» назначила в Москву главреда, считающего Навального презервативом

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,3 процента

Инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,3 процента

США покинут Ближний Восток только если их заставят это сделать, уверен Литовкин

США покинут Ближний Восток только если их заставят это сделать, уверен Литовкин
Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

 Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января
Террористическая угроза в Ливии может сойти на нет после переговоров в Москве — SouthFront

Террористическая угроза в Ливии может сойти на нет после переговоров в Москве — SouthFront

 США ищут возможность сохранить присутствие на Ближнем Востоке — военный эксперт

США ищут возможность сохранить присутствие на Ближнем Востоке — военный эксперт
Инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,3 процента

Инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,3 процента

США покинут Ближний Восток только если их заставят это сделать, уверен Литовкин

США покинут Ближний Восток только если их заставят это сделать, уверен Литовкин
Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

Эксперты завершили расшифровку «черных ящиков» самолета, рухнувшего в Казахстане

 Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января
Террористическая угроза в Ливии может сойти на нет после переговоров в Москве — SouthFront

Террористическая угроза в Ливии может сойти на нет после переговоров в Москве — SouthFront

 США ищут возможность сохранить присутствие на Ближнем Востоке — военный эксперт

США ищут возможность сохранить присутствие на Ближнем Востоке — военный эксперт
15:10   13 Января 2020
Россия

«Медуза» назначила в Москву редактора, считающего Навального презервативом

«Медуза» назначила в Москву редактора, считающего Навального презервативом

Блогер и основатель ФБК, признанного иноагентом в России, Алексей Навальный у себя в Twitter нелестно отозвался о кадровом назначении в интернет-издании «Медуза». Главой московского бюро рижского издания стала главред «Ведомостей» в 2002-2007 году и 2010-2017, замглавреда «Интерфакса» в 2018–2019 Татьяна Лысова.

«Медуза» назначила в Москву главреда, считающего Навального презервативом

Реакция блогера ожидаемая. Ранее у себя в Facebook Лысова сравнивала Навального со средством контрацепции для мужчин, пользуясь заимствованием из английского языка.

«Медуза» назначила в Москву главреда, считающего Навального презервативом

«Среди либералов очень много людей, которые негативно относятся к Навальному,  — не удивлен профессор ВШЭ, политолог Олег Матвейчев. — В этом смысле Лысова неоригинальна. Большое количество людей довольно справедливо считает Навального человеком-провокатором, который находится на [балансе] у [западных] спецслужб, которые активно затягивают молодежь, которую потом фотографируют, фиксируют… ее потом заносят в базы и картотеки, чтобы их иметь всегда под рукой».

«Медузу», чей головной офис расположен в Риге, ранее также подозревали в иностранном финансировании. Латвийское издание получало гранты от OAK Foundation, со штаб-квартирой в Женеве, и от шведского правительственного агентства SIDA. Обе организации связаны со структурами Джорджа Сороса.

«Медуза» назначила в Москву главреда, считающего Навального презервативом

Назначение оскорблявшей Навального Лысовой начальником московского бюро «Медузы», по оценке политолога, не приведет к переделу столичного рынка протестной молодежи между изданием и медиа-ресурсами.

«Там разная аудитория. Если «Медуза» пытается обрабатывать такую интеллигенцию, которая вполне образована, пусть у них там специфическое такое образование. Навальный работает на "гопоту", на "школоту", на людей весьма непритязательных, которым можно впарить все, что угодно под видом какого-то расследования или еще чего-то. <…> Они лишены какого-либо критического мышления для проверки фактов, поэтому это другая категория населения — более люмпенизированная», — считает Матвейчев.

В 2019 году, согласно данным поисковика Google, «Медуза» 293 раза упомянула в своих статьях фамилию Навальный. Одну из них — с критикой методики Навального в части оценки майских указов — блогер назвал «беспомощной чушью».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Валерия Крутецкая
#россия #политика #навальный #медуза #лысова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...