«Медуза» назначила в Москву главреда, считающего Навального презервативом

Блогер и основатель ФБК, признанного иноагентом в России, Алексей Навальный у себя в Twitter нелестно отозвался о кадровом назначении в интернет-издании «Медуза». Главой московского бюро рижского издания стала главред «Ведомостей» в 2002-2007 году и 2010-2017, замглавреда «Интерфакса» в 2018–2019 Татьяна Лысова.

Реакция блогера ожидаемая. Ранее у себя в Facebook Лысова сравнивала Навального со средством контрацепции для мужчин, пользуясь заимствованием из английского языка.

«Среди либералов очень много людей, которые негативно относятся к Навальному, — не удивлен профессор ВШЭ, политолог Олег Матвейчев. — В этом смысле Лысова неоригинальна. Большое количество людей довольно справедливо считает Навального человеком-провокатором, который находится на [балансе] у [западных] спецслужб, которые активно затягивают молодежь, которую потом фотографируют, фиксируют… ее потом заносят в базы и картотеки, чтобы их иметь всегда под рукой».

«Медузу», чей головной офис расположен в Риге, ранее также подозревали в иностранном финансировании. Латвийское издание получало гранты от OAK Foundation, со штаб-квартирой в Женеве, и от шведского правительственного агентства SIDA. Обе организации связаны со структурами Джорджа Сороса.

Назначение оскорблявшей Навального Лысовой начальником московского бюро «Медузы», по оценке политолога, не приведет к переделу столичного рынка протестной молодежи между изданием и медиа-ресурсами.

«Там разная аудитория. Если «Медуза» пытается обрабатывать такую интеллигенцию, которая вполне образована, пусть у них там специфическое такое образование. Навальный работает на "гопоту", на "школоту", на людей весьма непритязательных, которым можно впарить все, что угодно под видом какого-то расследования или еще чего-то. <…> Они лишены какого-либо критического мышления для проверки фактов, поэтому это другая категория населения — более люмпенизированная», — считает Матвейчев.

В 2019 году, согласно данным поисковика Google, «Медуза» 293 раза упомянула в своих статьях фамилию Навальный. Одну из них — с критикой методики Навального в части оценки майских указов — блогер назвал «беспомощной чушью».