Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вассерман посоветовал журналистам держаться подальше от Ходорковского после убийства в ЦАР

Вассерман посоветовал журналистам держаться подальше от Ходорковского после убийства в ЦАР

 Судьба Ливии зависит от переговоров Хафтара и Сарраджа в Москве – Аббас Джума

Судьба Ливии зависит от переговоров Хафтара и Сарраджа в Москве – Аббас Джума
Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

 Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

США цинично торгуются с Ираком, требуя заплатить за вывод своих войск

США цинично торгуются с Ираком, требуя заплатить за вывод своих войск

 Иран признал Пентагон террористическиой организацией

Иран признал Пентагон террористическиой организацией
Вассерман посоветовал журналистам держаться подальше от Ходорковского после убийства в ЦАР

Вассерман посоветовал журналистам держаться подальше от Ходорковского после убийства в ЦАР

 Судьба Ливии зависит от переговоров Хафтара и Сарраджа в Москве – Аббас Джума

Судьба Ливии зависит от переговоров Хафтара и Сарраджа в Москве – Аббас Джума
Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

 Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

США цинично торгуются с Ираком, требуя заплатить за вывод своих войск

США цинично торгуются с Ираком, требуя заплатить за вывод своих войск

 Иран признал Пентагон террористическиой организацией

Иран признал Пентагон террористическиой организацией
14:22   13 Января 2020
Весь мир

Иран признал Пентагон террористическиой организацией

Иран признал Пентагон террористическиой организацией

Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект Меджлиса (парламента), по которому Пентагон признали террористической организацией, сообщает агентство Tasnim.

В апреле прошлого года Иран признал запрещенной организацией Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США. Теперь все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации входят в число террористов.

3 января военные Пентагона по приказу президента США Дональда Трампа нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, где находился иранский генерал Касем Сулеймани. Мировое сообщество решительно осудило необдуманный шаг США, предпринятый без ведома Конгресса и НАТО.

Многочисленные политологи и военные аналитики сошлись во мнении, что все страны Ближнего Востока должны объединиться под лозунгом «янки гоу хоум» и заставить США покинуть регион.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#сша #терроризм #пентагон #иран #роухани

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...