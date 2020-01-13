Иран признал Пентагон террористическиой организацией

Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект Меджлиса (парламента), по которому Пентагон признали террористической организацией, сообщает агентство Tasnim.

В апреле прошлого года Иран признал запрещенной организацией Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США. Теперь все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации входят в число террористов.

3 января военные Пентагона по приказу президента США Дональда Трампа нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, где находился иранский генерал Касем Сулеймани. Мировое сообщество решительно осудило необдуманный шаг США, предпринятый без ведома Конгресса и НАТО.

Многочисленные политологи и военные аналитики сошлись во мнении, что все страны Ближнего Востока должны объединиться под лозунгом «янки гоу хоум» и заставить США покинуть регион.