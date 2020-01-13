Политолог призвал правоохранителей наказать либералов за поддержку терроризма в РФ

Политолог и публицист, президент АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин считает, что история с арестованными участниками «Сети» нужна либералам только ради самопиара. Об этом он заявил в беседе с iReactor в понедельник, 13 января.

Ранее депутат ЗакСа Борис Вишневский организовал выставку в поддержку поддержку фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России), которые планировали устроить теракты по всей России, чтобы свергнуть действующую власть.

«Прекрасно видно невооруженным взглядом, что оппозиционеры создают различного рода эпизоды протеста и провокаций на ровном месте, им плевать на самом деле на мораль и кого поддерживать в принципе, лишь бы в очередной раз уколоть нашу власть», — отметил политолог.

Собеседник издания считает, что Вишневский, «Яблоко» и другие организации, которые причастны к выставке, занимаются оправданием терроризма, а это носит аморальный характер и недопустимо в нашей стране. Политолог призвал правоохранителей проверить деятельность так называемых либералов и наказать виновных.