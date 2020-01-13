Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вассерман посоветовал журналистам держаться подальше от Ходорковского после убийства в ЦАР

Вассерман посоветовал журналистам держаться подальше от Ходорковского после убийства в ЦАР

 Судьба Ливии зависит от переговоров Хафтара и Сарраджа в Москве – Аббас Джума

Судьба Ливии зависит от переговоров Хафтара и Сарраджа в Москве – Аббас Джума
Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

 Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

США цинично торгуются с Ираком, требуя заплатить за вывод своих войск

США цинично торгуются с Ираком, требуя заплатить за вывод своих войск

 Иран признал Пентагон террористическиой организацией

Иран признал Пентагон террористическиой организацией
Вассерман посоветовал журналистам держаться подальше от Ходорковского после убийства в ЦАР

Вассерман посоветовал журналистам держаться подальше от Ходорковского после убийства в ЦАР

 Судьба Ливии зависит от переговоров Хафтара и Сарраджа в Москве – Аббас Джума

Судьба Ливии зависит от переговоров Хафтара и Сарраджа в Москве – Аббас Джума
Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

 Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

США цинично торгуются с Ираком, требуя заплатить за вывод своих войск

США цинично торгуются с Ираком, требуя заплатить за вывод своих войск

 Иран признал Пентагон террористическиой организацией

Иран признал Пентагон террористическиой организацией
14:32   13 Января 2020
Россия

Политолог призвал правоохранителей наказать либералов за поддержку терроризма в РФ

Политолог призвал правоохранителей наказать либералов за поддержку терроризма в РФ

Политолог и публицист, президент АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин считает, что история с арестованными участниками «Сети» нужна либералам только ради самопиара. Об этом он заявил в беседе с iReactor в понедельник, 13 января. 

Ранее депутат ЗакСа Борис Вишневский организовал выставку в поддержку поддержку фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России), которые планировали устроить теракты по всей России, чтобы свергнуть действующую власть. 

«Прекрасно видно невооруженным взглядом, что оппозиционеры создают различного рода эпизоды протеста и провокаций на ровном месте, им плевать на самом деле на мораль и кого поддерживать в принципе, лишь бы в очередной раз уколоть нашу власть», — отметил политолог.  

Собеседник издания считает, что Вишневский, «Яблоко» и другие организации, которые причастны к выставке, занимаются оправданием терроризма, а это носит аморальный характер и недопустимо в нашей стране. Политолог призвал правоохранителей проверить деятельность так называемых либералов и наказать виновных.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #терроризм #политика #общество #вишневский #либералы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...