Кошкин положительно оценил идею иракцев установить памятник погибшему генералу Сулеймани

Случившееся с иранским генералом — трагедия, всколыхнувшая весь ближневосточный мир. Об этом в комментарии iReactor заявил военный эксперт Андрей Кошкин. По его словам, во время похорон Касема Сулеймани погибли 56 человек. Это трагедии на трагедии, характеризующие, насколько сильно уважали и любили генерала.

«То, что хотят установить памятник, — я думаю, это волеизъявление большинства», — добавил Андрей Кошкин.

Ранее иракское министерство культуры согласовало установку памятника убитому иранскому генералу Касему Сулеймани, который погиб в результате ракетного удара американских военных по приказу президента США Дональда Трампа. Монумент планируют установить на месте гибели Сулеймани вблизи аэропорта Багдада.

«Желание установить ему памятник будет в контексте весьма уважительного отношения к генералу», — считает Андрей Кошкин.

Что касается американского контингента в ближневосточном регионе, продолжил военный эксперт, то он никуда не исчезнет. По его словам, бывший президент США Барак Обама и действующий американский лидер Дональд Трамп в предвыборных риториках говорили, что военные уйдут из Ирака и Афганистана.