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14:38   13 Января 2020
Россия

Вишневский пытается оправдать террористов «Сети» при помощи «карманных яблочников»

Вишневский пытается оправдать террористов «Сети» при помощи «карманных яблочников»

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский пытается оправдать террористов запрещенной в России «Сети» при помощи «карманных яблочников» и добиться того, чтобы их отпустили. Он организовал в отделении петербургского «Яблока» выставку материалов по делу «Сети» и активно пишет в соцсетях о том, что фигуранты дела не террористы, а политзаключенные. На выставке любой желающий может проникнуться фотографиями арестованных, почитать их письма и увидеть другие материалы. 

Вишневский заявляет, что дело против «Сети» сфабриковано, а сами фигуранты не опасны для общества. Организаторами выставки выступили коллеги депутата из молодежного «Яблока» Александр Шадрин и Вадим Ваганов. Оба ранее попадали в скандальные ситуации и проявляли либеральную позицию, основываясь на безосновательной критике власти.

На открытии выставки депутат благодарил пришедших на нее руководителя аппарата УПЧ в Санкт-Петербурге Ольгу Штанникову и члена СПЧ при президенте и секретаря Правозащитного совета Петербурга Наталию Евдокимову. Обе являются членами «Яблока», но об этом Вишневский решил умолчать. Для достижения политических целей депутат ЗакСа не в первый раз использует своих «карманных яблочников».

Вишневский пытается оправдать террористов «Сети» при помощи «карманных яблочников»

Борис Вишневский и другие либералы говорят, что участники «Сети» не совершили терактов, а просто организовали «клуб по интересам» и рассуждали, что с помощью подрыва государственных зданий и захвата оружейных складов можно получить власть в России. Но следствие установило, что одним обсуждением дело не завершилось, так как участники находились в стадии подготовки к терактам.

В частности, первый задержанный участник «Сети», 21-летний Егор Зорин, добровольно пришел с повинной к полицейским в обмен на снятие обвинений в терроризме и рассказал все детали планируемых организацией преступных действий. Затем задержали второго фигуранта — Дмитрия Пчелинцева, дома у которого нашли огнестрельное оружие и гранаты. У его друга и члена «Сети» Ильи Шакурского в машине обнаружили пистолет. Всего по делу проходят 11 фигурантов, но их может быть намного больше. 

Вишневский пытается оправдать террористов «Сети» при помощи «карманных яблочников»

Не обращая внимания на доказательства следствия, Вишневский уверяет общественность, что фигуранты дела — это лишь политзаключенные, про которых либеральные СМИ должны писать материалы, создавать шумиху и протестные настроения. Фактически депутат прикрывает террористов и пытается вызвать к ним сочувствие людей, вызывая жалость. 

Федеральное агентство новостей (ФАН) попросило уполномоченные органы проверить деятельность партии «Яблоко» в лице руководителя фракции партии в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Бориса Вишневского на предмет пропаганды и оправдания террористической деятельности в стране.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #вишневский

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