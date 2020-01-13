Вишневский пытается оправдать террористов «Сети» при помощи «карманных яблочников»

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский пытается оправдать террористов запрещенной в России «Сети» при помощи «карманных яблочников» и добиться того, чтобы их отпустили. Он организовал в отделении петербургского «Яблока» выставку материалов по делу «Сети» и активно пишет в соцсетях о том, что фигуранты дела не террористы, а политзаключенные. На выставке любой желающий может проникнуться фотографиями арестованных, почитать их письма и увидеть другие материалы.

Вишневский заявляет, что дело против «Сети» сфабриковано, а сами фигуранты не опасны для общества. Организаторами выставки выступили коллеги депутата из молодежного «Яблока» Александр Шадрин и Вадим Ваганов. Оба ранее попадали в скандальные ситуации и проявляли либеральную позицию, основываясь на безосновательной критике власти.

На открытии выставки депутат благодарил пришедших на нее руководителя аппарата УПЧ в Санкт-Петербурге Ольгу Штанникову и члена СПЧ при президенте и секретаря Правозащитного совета Петербурга Наталию Евдокимову. Обе являются членами «Яблока», но об этом Вишневский решил умолчать. Для достижения политических целей депутат ЗакСа не в первый раз использует своих «карманных яблочников».

Борис Вишневский и другие либералы говорят, что участники «Сети» не совершили терактов, а просто организовали «клуб по интересам» и рассуждали, что с помощью подрыва государственных зданий и захвата оружейных складов можно получить власть в России. Но следствие установило, что одним обсуждением дело не завершилось, так как участники находились в стадии подготовки к терактам.

В частности, первый задержанный участник «Сети», 21-летний Егор Зорин, добровольно пришел с повинной к полицейским в обмен на снятие обвинений в терроризме и рассказал все детали планируемых организацией преступных действий. Затем задержали второго фигуранта — Дмитрия Пчелинцева, дома у которого нашли огнестрельное оружие и гранаты. У его друга и члена «Сети» Ильи Шакурского в машине обнаружили пистолет. Всего по делу проходят 11 фигурантов, но их может быть намного больше.

Не обращая внимания на доказательства следствия, Вишневский уверяет общественность, что фигуранты дела — это лишь политзаключенные, про которых либеральные СМИ должны писать материалы, создавать шумиху и протестные настроения. Фактически депутат прикрывает террористов и пытается вызвать к ним сочувствие людей, вызывая жалость.

Федеральное агентство новостей (ФАН) попросило уполномоченные органы проверить деятельность партии «Яблоко» в лице руководителя фракции партии в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Бориса Вишневского на предмет пропаганды и оправдания террористической деятельности в стране.