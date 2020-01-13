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14:00   13 Января 2020
Россия

Порта SuperJob выяснил, что в 2019 году женщин в РФ премировали чаще мужчин

Порта SuperJob выяснил, что в 2019 году женщин в РФ премировали чаще мужчин

По итогам года женщин премировали чаще, чем мужчин. Сервис по поиску работы SuperJob провел социологический опрос среди трудоустроенных россиян из всех округов страны.

Согласно декабрьскому исследованию сервиса, 30 процентов трудоустроенных россиян получили премию по итогу 2019 года, при этом 29 процентов из них рассчитывали на премию.

Сообщается, что мужчины несколько переоценили свои шансы на вознаграждение от работодателей. 30 процентов мужчин ожидали премию, в то время как только 27 процентов из них получили денежное вознаграждение. Женщины, напротив, были более сдержанны в своих прогнозах. 33 процента опрошенных получили премирование, в то время как только 29 процентов из них ожидали вознаграждение.

Женщин по итогам 2019 года в РФ премировали чаще, чем мужчин – SurerJob

По данным опроса, только четверть опрошенных работников старше 45 лет рассчитывали на премию. Получили вознаграждение 30 процентов опрошенных.

Сообщается, что реже всего премию получали в 2011 году – только 17 процентов работающих россиян. В 2019 году премию ее 30 процентов опрошенных.

Опрос проходил 9-10 января 2020 года в 354 населенных пунктах. В опросе поучаствовали 1 600 респондентов от 18 лет и старше.

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Автор: Алина Бранцевич
#опрос #работа #премия #работающие

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