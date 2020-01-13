Аналитики перечислили регионы с самыми дешевыми и дорогими отелями в РФ

Самая высокая стоимость на номера в гостиницах России зафиксирована в Ханты-Мансийске и составила 4,3 тысячи рублей за ночь. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает NEWS.ru.

Лидерами высоких цен на номера в отелях стал Ханты-Мансийск, стоимость номера в котором составляет более четырех тысяч рублей. Далее расположились Ямало-Ненецкий автономные округа со средней стоимостью в 3,7 тысячи рублей за номер.

Третье место заняла Москва, где туристам придется заплатить не менее 3,2 тысячи рублей за ночь. Четверку регионов с самыми дорогими гостиницами замкнул Камчатский край, в котором средняя цена за номер в отеле составляет чуть более трех тысяч рублей.

Самыми дешевыми гостиницами в России может похвастаться Республика Алтай. В этом регионе жители РФ, а также иностранные граждане смогут снять номер на сутки от 842 рублей, сообщает СМИ.

На втором месте расположилась Рязанская область. Там стоимость проживания в отеле составит от 989 рублей. В Ингушетии туристам могут предложить номера от 1 052 рублей, в Алтайском крае — от 1 064 рублей, а в Астраханской области — от 1 081 рубля.

Что касается туристической столицы России — Санкт-Петербурга — в этом регионе средняя цена одного дня в гостинице составляет 1 547 рублей.