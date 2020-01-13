Берлинская конференция по Ливии пройдет 19 января

Берлинская конференция по Ливии состоится 19 января, сообщает ФАН со ссылкой на источник.

11 января президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель поддержали идею провести саммит по Ливии в Берлине. Путин ожидает, что саммит может стать очень результативным. Президент РФ призвал поучаствовать в переговорах все страны, заинтересованные в урегулировании ситуации. Путин подчеркнул, что все решения на переговорах нужно обязательно согласовать со сторонами ливийского конфликта.

13 января в МИД РФ проходят российско-турецкие переговоры по урегулированию конфликта в Ливии. Сообщается, что на переговоры прибыли глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар.

По инициативе Путина с 12 января в Ливии действует режим прекращения огня. Глава ПНС поддержал инициативу прекратить военные столкновения в регионе, если ЛНА отведут свои силы.