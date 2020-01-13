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13:34   13 Января 2020
Весь мир

Берлинская конференция по Ливии пройдет 19 января

Берлинская конференция по Ливии пройдет 19 января

Берлинская конференция по Ливии состоится 19 января, сообщает ФАН со ссылкой на источник.

11 января президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель поддержали идею провести саммит по Ливии в Берлине. Путин ожидает, что саммит может стать очень результативным. Президент РФ призвал поучаствовать в переговорах все страны, заинтересованные в урегулировании ситуации. Путин подчеркнул, что все решения на переговорах нужно обязательно согласовать со сторонами ливийского конфликта.

13 января в МИД РФ проходят российско-турецкие переговоры по урегулированию конфликта в Ливии. Сообщается, что на переговоры прибыли глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар.

По инициативе Путина с 12 января в Ливии действует режим прекращения огня. Глава ПНС поддержал инициативу прекратить военные столкновения в регионе, если ЛНА отведут свои силы.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #берлин #мид рф #хафтар #саррадж #пнс ливии

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