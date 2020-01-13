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 Онколог объяснила, как не спутать рак поджелудочной железы с другими болезнями

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 Онколог объяснила, как не спутать рак поджелудочной железы с другими болезнями

Онколог объяснила, как не спутать рак поджелудочной железы с другими болезнями
13:25   13 Января 2020
Весь мир

Онколог объяснила, как не спутать рак поджелудочной железы с другими болезнями

Онколог объяснила, как не спутать рак поджелудочной железы с другими болезнями

Рак поджелудочной железы сложно вылечить, потому что во многих случаях выявление заболевания происходит на поздней стадии. Об этом заявила директор онкологического центра Клиники Рехтс дер Изар Технического университета Мюнхена Хана Алгюль в разговоре с Focus.de.

По словам специалиста, зачастую у больных не наблюдается явных симптомов. При этом первые признаки рака они могут спутать с желудочными или спинными болями.

«Орган расположен забрюшинно, позади желудка, часто возникают боли в спине», — объяснила она. 

Она подчеркнула, что очень часто болезненные ощущения приписывают проблемам с межпозвонковым диском.

Врач добавила, что еще одним симптомом рака является пожелтение кожи и глазных яблок, которое возникает из-за давления поджелудочной железы на желчный проток.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #весь мир #здравоохранение #рак

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