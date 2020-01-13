Подмосковье доставило в магазины первый урожай зимней клубники

Подмосковную клубнику теперь можно будет покупать в магазинах даже зимой. Компания «Агрокультура групп» в специальных теплицах с закрытым грунтом вырастила уже более 0,7 тонны клубники в январе и ее уже поставили в магазины региона.

Компания планирует создать тепличный комплекс для выращивания клубники и других ягод. Прежде чем выращивать ягоды в промышленных масштабах, специалисты хотят понять, как выращивать клубнику, ничем не уступающую урожаю из открытого грунта.

«Нам не надо перевозить ягоды на длительные расстояния, не надо сохранять на более длительное время, поэтому она более ароматная, мягкая, вкусная. Если клубнику везем из отдаленных регионов, из Турции или Египта, там, конечно, для производителей важно, чтобы ягода доехала, а это, конечно, влияет на вкусовые качества ягоды», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин телеканалу «360».

Ожидается, что ежегодный урожай клубники будет составлять 3,5 тысячи тонн.

Разин добавил, что работа компании не только даст москвичам возможность покупать свежие ягоды даже зимой, но и предоставит региону 450 новых рабочих мест.