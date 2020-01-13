Четверть российских новостроек продают через эскроу-счета

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13:25   13 Января 2020
Россия

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Доля проектов строительства жилья, которые предусматривают использование счетов эскроу, на 1 января превысила 25 процентов объема всего жилья, строящегося с привлечением денег граждан. Об этом сообщил представитель пресс-служба компании «Дом.РФ».

По его словам, в сегменте крупных девелоперов по новой схеме строят 26 процентов проектов. Такой же процент использования счетов эскроу и у малых застройщиков. В группе средних строительных компаний эскроу-счета задействовали в 26,5 процента проектов.

В начале декабря 2019 года доля проектов со счетами эскроу составляла в среднем лишь 21 процент. Еще 68,4 миллиона квадратных метров жилья возводят по старым правилам и введут в эксплуатацию в ближайшие три года. Всего на начало 2020 года в стадии строительства в РФ находится 107,5 миллиона квадратных метров жилья.

«Остается проблема длительного рассмотрения заявок некоторыми банками», — добавил директор департамента проектного консалтинга компании Est-a-Tet Роман Родионцев.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #продажи #новостройки

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