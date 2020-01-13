Подозреваемого в поджоге детских колясок задержали в Петербурге

Подозреваемого в поджоге детских колясок задержали в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе петербургского главка МВД РФ.

«Им оказался гражданин без определенного места жительства 1974 года рождения», — говорится в сообщении.

В подъезде одного из домов по Моховой улице мужчина поджог две детские коляски, которые жильцы оставили у лифта. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Мотивы преступника неизвестны. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.