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12:57   13 Января 2020
Россия

Подозреваемого в поджоге детских колясок задержали в Петербурге

Подозреваемого в поджоге детских колясок задержали в Петербурге

Подозреваемого в поджоге детских колясок задержали в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе петербургского главка МВД РФ.

«Им оказался гражданин без определенного места жительства 1974 года рождения», — говорится в сообщении.

В подъезде одного из домов по Моховой улице мужчина поджог две детские коляски, которые жильцы оставили у лифта. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Мотивы преступника неизвестны. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

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Автор: Алина Бранцевич
#петербург #уголовное дело #поджог

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