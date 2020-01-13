Рощин уверен, что восстановить мир в Ливии без России невозможно

Факт встречи главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара и лидера так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа в Москве очень многое значит, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. Ранее стороны заявили о режиме прекращения огня по инициативе президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

Эксперт уверен, что с Сарраджем Хафтару придется договариваться, но сложность в том, что непонятно, какие силы за ним стоят. Если у Хафтара есть регулярные войска, то у Сарраджа нет никакой армии, поэтому неизвестно, кто именно следует его приказам.

«Саррадж ездит по разным городам, был в Италии и Турции. Конечно, он имеет какую-то поддержку, и, видимо, это сыграло решающую роль в реализации встречи в Москве, чтобы подписать какие-то новые соглашения», — передает слова Михаила Рощина Федеральное агентство новостей (ФАН).

Рощин говорит, что восстановить мир в Ливии без России невозможно. По словам эксперта, на переговорах между сторонами должны присутствовать также российский и турецкий лидеры, но пока неизвестно, будет ли присутствовать лично президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас ситуация складывается таким образом, что Турция отвечает за триполийскую сторону, а Россия — за Хафтара. Но даже сам факт встречи двух противоборствующих сторон из Ливии уже очень много значит», — говорит Рощин.

Военный эксперт напомнил, что основной темой Берлинской конференции станет урегулирование кризиса в Ливии, ранее это обсуждали Владимир Путин с канцлером Германии Ангелой Меркель. Рощин предположил, что на конференции будет выработан некий рецепт для стабилизации ситуации на территории всей страны, в частности, какое будет правительство, как пройдут выборы и другое.

Многие немецкие СМИ поддержали Меркель и отметили, что международная конференция по Ливии в Берлине принесет мир в страну, а без помощи России в этом не обойтись. При этом к ПНС мировое сообщество относится весьма негативно. Например, все больше иностранных СМИ называют так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии нелегитимной структурой. Последней каплей стали соглашения Эрдогана и Сарраджа, когда они договорились о сотрудничестве.

ПНС Ливии сформировали в 2016 году в соответствии с Ливийским политическим соглашением, известным также как Схиратское соглашение. Оно четко регулирует обязанности исполнительных и законодательных органов Ливии, а также сроки их мандата ПНС, который был ограничен двумя годами. За этот период ПНС должно было сформировать конституцию и обеспечивать граждан Ливии базовыми потребностями: следить за обеспечением социальных нужд, безопасностью и следованием букве закона. Фактически ПНС не сделало ничего, лишь усугубив кризис в стране, а также стало сотрудничать с террористами и взяло под контроль наркотрафик и торговлю людьми.

Сейчас в Ливии единственным правомочным и легитимным органом остается Палата представителей из Тобрука в лице фельдмаршала Халифы Хафтара.