Политолог требует допросить в СК тех, кто послал журналистов в ЦАР на верную смерть

Поездка российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в Центральноафриканскую республику, где они были убиты летом 2018 года, была организована с вопиющими нарушениями и допрашивать по этому делу нужно именно организатора поездки – бывшего главного редактора ЦУР (Центра управления расследованиями – разогнанный медиапроект Михаила Ходорковского) Андрея Коняхина.

Такое мнение в беседе с ИА «Политика сегодня» высказал политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Накануне Следственный комитет РФ опубликовал результаты расследования убийства в ЦАР трех российских журналистов. Как считает следствие, Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев были убиты местными бандитами при ограблении.

По словам Геворга Мирзаяна, результаты расследования СК РФ вполне ожидаемы для всех, кто хоть немного представляет себе ситуацию в ЦАР, и кто хоть краем глаза читал переписку погибших журналистов с организатором поездки – Коняевым, которая просочилась в Сеть через какое-то время после убийства журналистов.

«Если вы внимательно прочитаете переписку, вы увидите, что вся поездка была организована с просто вопиющими нарушениями: без организации, без охраны, без знакомств кататься ночью вне города по Центральноафриканской республике – одной из самых опасных точек Африки – то есть такое ощущение, что сами журналисты пренебрегали вопросами безопасности, а их организаторы вообще не уделили этому внимания и даже не потрудились выделить деньги на охрану», — отметил политолог.

Также Мирзаян добавил, что после публикации результатов расследования СК РФ, возникает вопрос: журналисты, попавшие в такую ситуацию, сделали это по незнанию, или их целью было каким-то образом дискредитировать российских военных и гражданских инструкторов, которые находятся в Центральноафриканской республике с разрешения ООН?

«Почему вы так сделали? Почему вы не дали людям денег на защиту? Почему вы толкали их, просто публично толкали на демонстративные съемки там, где этого нельзя было делать, чтобы они светили оборудование там, где его нельзя было светить?», — перечислил эксперт вопросы, которые следствие должно задать экс-главреду ЦУР Андрею Коняхину.

Теперь стоит ожидать волну фейковых публикаций от СМИ, принадлежащих Ходорковскому, уверен собеседник «ПС».

«Это все связано с тем, что, во-первых, целью всей этой истории является дискредитировать наших ребят, которые работают в ЦАР, а во-вторых – оправдаться, так как лучшая защита – это нападение и им необходимо оправдаться за то, что они подставили ребят под пули. Поэтому они, конечно же, будут нападать, они будут публиковать свои версии», — добавил Мирзаян, отметив, что эта контрпропаганду будет рассчитана в первую очередь на тех, кто изначально верит СМИ Ходорковского.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало результаты собственного расследования по фак4ту убийства трех российских журналистов в Центральноафриканской республике летом 2018 года.