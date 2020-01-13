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13:12   13 Января 2020
Россия

Создающих угрозу для мирных россиян лидеров «оппозиции» в РФ следует наказывать – Простаков

Создающих угрозу для мирных россиян лидеров «оппозиции» в РФ следует наказывать – Простаков

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков заявил, что в России следует ужесточить законодательство в вопросах наказания организаторов беспорядков. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает iReactor.

По мнению собеседника интернет-издания, грузинские и московские события показали опасность массовых беспорядков, необходимость их профилактики и наказания ключевых фигур. Он отметил, что в РФ серьезно налажена работа по привлечению к ответственности участников подобных мероприятий. 

Однако в последнее время, по мнению Простакова, в Москве в других регионах реальные организаторы — руководители оппозиционных движений, НКО и медиахолдингов, получающие финансирование с Запада, — остаются безнаказанными. 

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«Поэтому фокус внимания должен быть перенесен с простых исполнителей, рекрутинг которых поставлен фактически на поток и которыми без сожаления жертвуют при первой опасности, на настоящих лидеров и провокаторов беспорядков», — считает Простаков.

Минувшим летом в Москве прошла серия несогласованных акций «оппозиции». Участники митингов выступили в поддержку не допущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму, которые были пойманы на подделке подписей избирателей. Речь идет о Любови Соболь, Илье Яшине, Иване Жданове и прочих сторонников главы признанного иноагентом ФБК Алексея Навального. Акции «оппозиционеров» превратились в беспорядки — митингующие нападали на полицейских, а также нанесли огромный ущерб столичной инфраструктуре. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #эксперт

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