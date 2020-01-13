Россия имеет все, чтобы создать не уступающий Facebook продукт — депутат Чепа

Российские власти могут защитить граждан от деструктивного влияния Facebook, уверен депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа. По словам парламентария, Facebook распространяет угодные Западу русофобские материалы. Именно поэтому на американскую соцсеть необходимо надавить экономически, при помощи коммерческих мер, говорит депутат.

Ранее освобожденная из-под стражи в Иране российская журналистка Юлия Юзик сообщила, что соцсеть Facebook заблокировала ее пост после публикации материала об убитом в ходе американской операции иранском генерале Касеме Сулеймани. По мнению Facebook, ее пост якобы нарушает правила сообщества. Юзик рассказала, что ее аккаунт заблокировали на два месяца, причем стандартный срок составляет половину от назначенного ей времени.

Юзик указала, что сама публикация на Facebook была презентацией колонки, которая вышла на сайте RT. Журналистка написала колонку о генерале Сулеймани, чтобы пояснить, что это был за человек для Ирана и какие перемены его смерть может вызвать в самой стране. Таким образом США в очередной раз пытается «замять» историю с убийством высокопоставленного иранского военачальника.

Алексей Чепа отметил, что только экономическое воздействие может прекратить наглое и беззаконное поведение Facebook. Парламентарий говорит, что американскую соцсеть нельзя призвать к демократическим основам, поможет лишь коммерческое воздействие.

«У России имеется все, в частности, молодые специалисты, которые при должном финансировании могут сделать отечественный продукт, ничем не уступающий американской платформе Facebook», — передает слова Алексея Чепы «НьюИнформ».

Парламентарий уверен, что Facebook действительно работает под диктовку риторики США, которая переполнена русофобией.