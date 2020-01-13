Столтенберг анонсировал ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

Североатлантический альянс намерен в 2020 году отреагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М» с вызвавшей споры ракетой типа 9М729. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, что касается российской системы SSC-8, натовская классификация 9М729, то альянс работает над системами противовоздушной и противоракетной обороны.

«А также над конвенциональными вооружениями, над повышенной боевой готовностью и над продлением времени предупреждения», — объяснил генсек НАТО.

Министры обороны стран-членов альянса уже согласовали соответствующие меры. НАТО не только не собирается размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерной боеголовкой, но и стремится к укреплению контроля над вооружениями.

РФ неоднократно отвергала претензии к 9М729. По мнению Москвы, жалобы стали поводом для выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а причина — стремление разместить американские или натовские ракеты средней дальности у китайских границ.

Министерство обороны РФ при этом отмечало, что Вашингтон решил выйти из ДРСМД еще за несколько лет до того, как вынесли на публику обвинения по 9М729.