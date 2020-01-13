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12:29   13 Января 2020
Россия

Охлобыстин заявил, что большая часть Европы будет с Россией

Охлобыстин заявил, что большая часть Европы будет с Россией

Актер Иван Охлобыстин считает, что большая часть мира, в том числе Европа, будет с Россией. Об этом он заявил в программе замглавы ВРНС Константина Малофеева «Русская мечта», сообщает 13 января «Царьград»

Малофеев задал российскому актеру вопрос, присоединятся ли Германия, Франция и Италия к России, на что Охлобыстин ответил утвердительно. Он также выразил надежду, что все пройдет деликатно, то есть с соблюдением интересов всех народов.

«Каждый народ уникален. Нужно сохранять и этнику, культуру. Даже элементы менталитета сохранять. И для этого можно найти сбалансированные решения», — уточнил он. 

Охлобыстин заявил, что большая часть Европы будет с Россией

Он также затронул вопрос энергосбережения, напомнив, что Россия — единая сеть, и другие страны от нее питаются. То есть у нас есть то, чего нет у них, отметил Охлобыстин. Актер подчеркнул, что России нечего бояться, потому что на нашей стороне бог. 

«Посмотрите на карту. Кого Господь любит больше? Совершенно очевидно, любит нас. В слово «нас» я вкладываю и русских, и бурятов, и казанских татар, и вот всю нашу орду», — заявил он. 

Отвечая на вопрос о возможных границах РФ, актер подчеркнул, что можно было бы прихватить часть Европы. Он выразил уверенность, что как Италия, так и Франция были бы довольны. То же самое с Испанией — там, по мнению Охлобыстина, русские люди навели бы порядок, выгнав оттуда «гомиков», которые «пугают местных испанцев». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #европа #политика #общество #охлобыстин

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