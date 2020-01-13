Ступин танцует «на костях» осужденных, чтобы нарастить связи в либеральной тусовке

Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин вступается за осужденных по «московскому делу» только чтобы нарастить связи в оппозиционной тусовке.

10 января Ступин поучаствовал в «метропикете», где заступился за активистов, которые участвовали в незаконных акциях летом в Москве. Депутат призвал отпустить всех нарушителей, а москвичей просил не оставаться равнодушными и придать вопросу огласку. Однако сразу после акции депутат оправился на депутатскую вечеринку, о которой стало известно из соцсетей депутата от партии «Яблоко» в Тверском районе Москвы Галины Фильченко.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, Telegram-канал «ВОРЧ» раскритиковал неоднозначное поведение Ступина и обвинил депутата в циничной рекламе на популярной теме. По мнению авторов канала, веселясь на вечеринке, парламентарий показал свое истинное отношение к проблемам активистов, которые стали жертвами либералов, доверившись их призывам и приняв участие в беспорядках.

Ступин является одним из участников проекта блогера Алексея Навального «Умное голосование». Сам глава так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) также не раз был уличен в популизме. Во время избирательной кампании в Москве блогер выпрашивал у москвичей пожертвования на поддержку арестованных во время летних беспорядков в Москве, однако после оглашения приговоров нарушителям либералы закатили громкую вечеринку с участием скандальной участницы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и участником арт-группы «Война» Петром Верзиловым. Все свои шумные гуляния либералы выложили в соцсети.

Развлекательные мероприятия либералов на фоне оглашения приговоров активистам в очередной раз показало их истинное наплевательское отношение к тем, кто поверил в лозунги либералов и принял участие в незаконных акциях летом 2019 года.