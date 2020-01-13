Крымский премьер призвал Киев очнуться от «майданного морока и пещерной русофобии»

Крымский премьер Юрий Гоцанюк призвал Киев очнуться от «майданного морока и пещерной русофобии». Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По словам Гоцанюка, Украине пора осознать, что Крым раз и навсегда вышел из состава Украины и воссоединился с Россией по собственному желанию и в соответствии с международным правом.

«Киевской власти и всему обществу нужно трезво оценить ситуацию, очнуться от майданного морока и пещерной русофобии», — заявил глава правительства республики Крым.

Как отметил Юрий Гоцанюк, гражданскую войну в Донбассе нужно завершить, а военных преступников предать суду и наказать по всей строгости закона. Премьер-министр Крыма уверен, что людей нельзя лишать родного языка, культуры, веры и традиций, а также преследовать за инакомыслие и гражданскую позицию.