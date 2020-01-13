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11:59   13 Января 2020
Россия

Крымский премьер призвал Киев очнуться от «майданного морока и пещерной русофобии»

Крымский премьер призвал Киев очнуться от «майданного морока и пещерной русофобии»

Крымский премьер Юрий Гоцанюк призвал Киев очнуться от «майданного морока и пещерной русофобии». Об этом он заявил в интервью РИА Новости. 

По словам Гоцанюка, Украине пора осознать, что Крым раз и навсегда вышел из состава Украины и воссоединился с Россией по собственному желанию и в соответствии с международным правом. 

«Киевской власти и всему обществу нужно трезво оценить ситуацию, очнуться от майданного морока и пещерной русофобии», — заявил глава правительства республики Крым.

Как отметил Юрий Гоцанюк, гражданскую войну в Донбассе нужно завершить, а военных преступников предать суду и наказать по всей строгости закона. Премьер-министр Крыма уверен, что людей нельзя лишать родного языка, культуры, веры и традиций, а также преследовать за инакомыслие и гражданскую позицию.

«Из украинской политической повестки должны исчезнуть нацистские идеи, призывы к ненависти и вражде, а также поощрение экстремизма», — говорит Гоцанюк. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #украина #крым #политика

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