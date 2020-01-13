Почти 95 миллионов человек в России пользуются интернетом

Количество пользователей интернета среди россиян старше 16 лет в текущем году выросло с 91 до 94,4 миллиона человек — это почти 80 процентов взрослого населения РФ. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает РБК, ссылаясь исследование GfK.

Отмечается, что наибольший рост показала категория от 65 лет и выше — число пользователей сети выросло с 26 до 36 процентов, а в категории от 50 до 64 лет — с 63 до 66 процентов.

По данным исследования, почти 100 процентов подростков от 16 до 19 лет пользуются интернетом. Что касается категории молодых людей от 20 до 29 лет, среди них 97 процентов также являются пользователями Сети.

Количество пользователей интернетом среди россиян в возрасте от 30 до 39 лет выросло незначительно — с 92 до 94 процентов. Что касается категории от 40 до 49 лет, показатель увеличился с 85 до 89 процентов.

Аналитики также выяснили, что в России осталось более 24 миллионов человек, которые совсем не пользуются интернетом. Почти 50 процентов опрошенных заявили, что у них нет соответствующей потребности, еще почти 36 процентов заявили, что не умеют пользоваться Сетью, а у 14,1 процента опрошенных отсутствует необходимая техника.