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11:59   13 Января 2020
Россия

Генпрокуратура проверит проведение обсуждений мусорной реформы в регионах

Генпрокуратура проверит проведение обсуждений мусорной реформы в регионах

Комитет Государственной думы по экологии и охране окружающей среды направит соответствующее письмо в ГП. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Владимир Бурматов. По его словам, Генпрокуратуру попросят проверить, как в регионах организовали процесс общественных обсуждений территориальных схем размещения отходов. По итогам мониторинга, проведенного думским комитетом, мнение россиян практически не учитывали.

«Мы просим дать поручение, в котором просим проверить нарушение закона в тех регионах, в которых либо не начали, либо не завершили процедуру общественных обсуждений, потому что это прямое нарушение закона», — добавил Владимир Бурматов.

Генпрокуратура проверит проведение обсуждений мусорной реформы в регионах

Регионы за 2018–2019 годы должны были завершить общественные обсуждения территориальных схем размещения отходов. Эту процедуру прописали в законе с тем, чтобы предотвратить «мусорные протесты». Однако по факту оказалось, что большинство регионов либо вообще не проводили обсуждения, либо проводили, но формально, не учитывая мнение местных жителей.

«Как в Архангельске. Поступило более тысячи замечаний граждан, а учтено всего одно», — отметил глава комитета.

Результат проверок — дисциплинарная ответственность для чиновников, которые должны были организовать общественные обсуждения.

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Автор: Анатолий Кубарев
#госдума #генпрокуратура #общество #мусор

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