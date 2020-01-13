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 Продолжается опоздание танкеров для отгрузки дизельного топлива в Новороссийске

Продолжается опоздание танкеров для отгрузки дизельного топлива в Новороссийске
Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

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 Представители Ливии прибыли в Москву на переговоры о прекращении огня

Представители Ливии прибыли в Москву на переговоры о прекращении огня
11:36   13 Января 2020
Россия

Российско-турецкие переговоры по урегулированию ситуации в Ливии начались в МИД РФ

Российско-турецкие переговоры по урегулированию ситуации в Ливии начались в МИД РФ

Российско-турецкие переговоры по урегулированию ситуации в Ливии стартовали в здании МИД РФ в Москве, об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. 

«В соответствии с достигнутыми в Стамбуле договорённостями между президентами России и Турции сегодня в Доме приемов МИД стартовала российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и МО, посвящённая ливийскому урегулированию. Представители ливийских сторон прибыли и вскоре подключатся к переговорам», — написала Захарова в Facebook.

По словам Захаровой, также на переговоры прибыли ливийские стороны, в частности, фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар и руководитель утратившего свои полномочия Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж. 

8 января президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган выступили с инициативой прекратить огонь в Ливии с 12 января. Глава ПНС поддержал идею прекратить вооруженные столкновения, но при условии, что ЛНА отведут свои войска.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #захарова #турция #политика #ливия #мид рф #весь мир

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