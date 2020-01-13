Российско-турецкие переговоры по урегулированию ситуации в Ливии стартовали в здании МИД РФ в Москве, об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«В соответствии с достигнутыми в Стамбуле договорённостями между президентами России и Турции сегодня в Доме приемов МИД стартовала российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и МО, посвящённая ливийскому урегулированию. Представители ливийских сторон прибыли и вскоре подключатся к переговорам», — написала Захарова в Facebook.

По словам Захаровой, также на переговоры прибыли ливийские стороны, в частности, фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар и руководитель утратившего свои полномочия Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж.

8 января президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган выступили с инициативой прекратить огонь в Ливии с 12 января. Глава ПНС поддержал идею прекратить вооруженные столкновения, но при условии, что ЛНА отведут свои войска.