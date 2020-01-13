Продолжается опоздание танкеров для отгрузки дизельного топлива в Новороссийске

Групповое опоздание танкеров класса Seawaymax под отгрузку дизельного топлива сохраняется в Новороссийске. Об этом сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин. По его словам, к утру понедельника, 13 января, три танкера — позиция 6–7 января проходит Босфор, позиция 8–9 января — в Босфоре, позиция 12–13 января — в Мраморном море.

«В Новороссийске продолжается групповое опоздание танкеров под отгрузку дизеля», — сказал Игорь Демин. При этом советник президента «Транснефти» подчеркнул, что во всех портах погода рабочая, отгрузка нефти идет по графику. Вышел декабрьский номер журнала "Трубопроводный транспорт нефти". Полная версия в формате PDF - https://t.co/5gEB2GkOsc pic.twitter.com/JEuvKOiPot — ТРАНСНЕФТЬ (@TransneftRu) 31 декабря 2019 г.