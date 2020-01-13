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 Продолжается опоздание танкеров для отгрузки дизельного топлива в Новороссийске

Продолжается опоздание танкеров для отгрузки дизельного топлива в Новороссийске
Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

 Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

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11:36   13 Января 2020
Россия

Продолжается опоздание танкеров для отгрузки дизельного топлива в Новороссийске

Продолжается опоздание танкеров для отгрузки дизельного топлива в Новороссийске

Групповое опоздание танкеров класса Seawaymax под отгрузку дизельного топлива сохраняется в Новороссийске. Об этом сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин. По его словам, к утру понедельника, 13 января, три танкера — позиция 6–7 января проходит Босфор, позиция 8–9 января — в Босфоре, позиция 12–13 января — в Мраморном море.

«В Новороссийске продолжается групповое опоздание танкеров под отгрузку дизеля», — сказал Игорь Демин.

При этом советник президента «Транснефти» подчеркнул, что во всех портах погода рабочая, отгрузка нефти идет по графику.

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Автор: Анатолий Кубарев
#танкер #новороссийск #транснефть #дизельное топливо

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