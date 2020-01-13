ЕС не намерен вводить санкции против Ирана из-за крушения украинского «Боинга-737»

Евросоюз не намерен вводить санкции против Ирана из-за крушения пассажирского «Боинга», в причастности к которому ранее признался Тегеран.

«ЕС не видит оснований на данном этапе для введения санкционных мер против Ирана в связи с катастрофой украинского «Боинга», необходимо сначала получить результаты расследования», – передает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе.

Последствия катастрофы и будущее Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) главы МИД ЕС обсудят 20 января.

8 января пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение над Тегераном. Все 176 человек на борту погибли. В МИД Ирана признали, что ошибочно сбили «Боинг-737», так как находились в состоянии повышенной боевой готовности из-за военных действий Штатов. По словам главы МИД Ирана Джавада Зарифа, украинский самолет сбили в Тегеране из-за «человеческой ошибки во время кризиса, вызванного авантюризмом США».

Многие эксперты сходятся во мнении, что вина за гибель людей лежит на США, которые убийством иранского генерала Касема Сулеймани под Багдадом спровоцировали конфликт. Представители многих стран уверены, что США пора покинуть Ближний Восток.