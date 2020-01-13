Грабители под дулом пистолета заставили пассажира московского такси перевести им деньги
Грабители под дулом пистолета заставили пассажира московского такси перевести им деньги на банковскую карту. Об этом сообщает столичный главк МВД.
Инцидент произошел накануне. К правоохранителям с заявлением обратился 21-летний мужчина, который рассказал, что сел в такси после посещения бара. В машине находились двое мужчин, которые стали угрожать ему предметом, похожим на пистолет, и требовать перевести им деньги с банковской карты на и счет. После того, как испуганный пассажир выполнил все требования, его высадили на Марксистской улице. При этом сумма перевода не уточняется.
Оперативники задержали подозреваемых, это 28-летний и 37-летний мужчины, которые оказались приезжими.