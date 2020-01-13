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Позицию Австрии относительно «Северного потока — 2» оценили в Госдуме

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 Продолжается опоздание танкеров для отгрузки дизельного топлива в Новороссийске

Продолжается опоздание танкеров для отгрузки дизельного топлива в Новороссийске
Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

 Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

ЕС не намерен вводить санкции против Ирана из-за крушения украинского «Боинга-737»

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11:30   13 Января 2020
Россия

Грабители под дулом пистолета заставили пассажира московского такси перевести им деньги

Грабители под дулом пистолета заставили пассажира московского такси перевести им деньги

Грабители под дулом пистолета заставили пассажира московского такси перевести им деньги на банковскую карту. Об этом сообщает столичный главк МВД. 

Инцидент произошел накануне. К правоохранителям с заявлением обратился 21-летний мужчина, который рассказал, что сел в такси после посещения бара. В машине находились двое мужчин, которые стали угрожать ему предметом, похожим на пистолет, и требовать перевести им деньги с банковской карты на и счет. После того, как испуганный пассажир выполнил все требования, его высадили на Марксистской улице. При этом сумма перевода не уточняется. 

Оперативники задержали подозреваемых, это 28-летний и 37-летний мужчины, которые оказались приезжими. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #происшествия #чп

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