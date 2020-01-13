Грабители под дулом пистолета заставили пассажира московского такси перевести им деньги на банковскую карту. Об этом сообщает столичный главк МВД.

Инцидент произошел накануне. К правоохранителям с заявлением обратился 21-летний мужчина, который рассказал, что сел в такси после посещения бара. В машине находились двое мужчин, которые стали угрожать ему предметом, похожим на пистолет, и требовать перевести им деньги с банковской карты на и счет. После того, как испуганный пассажир выполнил все требования, его высадили на Марксистской улице. При этом сумма перевода не уточняется.

Оперативники задержали подозреваемых, это 28-летний и 37-летний мужчины, которые оказались приезжими.