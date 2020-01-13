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Позицию Австрии относительно «Северного потока — 2» оценили в Госдуме

Позицию Австрии относительно «Северного потока — 2» оценили в Госдуме

 Продолжается опоздание танкеров для отгрузки дизельного топлива в Новороссийске

Продолжается опоздание танкеров для отгрузки дизельного топлива в Новороссийске
Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

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11:37   13 Января 2020
Россия

Позицию Австрии относительно «Северного потока — 2» оценили в Госдуме

Позицию Австрии относительно «Северного потока — 2» оценили в Госдуме

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный назвал здравой позицию Вены по поводу санкций США против «Северного потока — 2». Об этом в понедельник, 13 января, он заявил в беседе с RT.

Ранее глава МИД Австрии Александера Шалленберга заявила, что Вена отвергает экстерриториальные санкции Вашингтона против проекта газопровода «Северный поток — 2».

Завальный, в свою очередь, отметил, что это позиция «здравого смысла». Он подчеркнул, что Европа зависит от поставок энергоносителей, и только РФ может предложить необходимые объемы газа по приемлемым ценам.

«Понятно, что выиграют [от этого. — ред.] и Европа, и Россия», — цитирует RT Завального.

Собеседник RT также подчеркнул, что Вашингтону такой расклад не нравится, потому что он хочет доминировать и в политике, и в экономике. Поэтому более зависимым государствам, таким как Польша или Прибалтийским странам приходится занимать агрессивную позицию по отношению к РФ.

При этом европейские страны, такие как Австрия и Германия, проводят более независимую политику и открыто говорят об этом, заключил Завальный.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #германия #политика #австрия #общество #северный поток-2

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