Сирийская правительственная делегация проводит переговоры в Тегеране

Переговоры между делегацией сирийского правительства, которую возглавляет премьер-министр САР Имад Хамис, и вице-президентом Ирана Исхаком Джахангири прошли в понедельник, 13 января, во дворце Саадабад в Тегеране.

Участие в переговорах приняли также сирийский министр иностранных дел Валид Муаллем, глава Минобороны Сирии Али Айюба и посол САР в Тегеране Аднан Махмуд.

В ходе переговоров стороны обсудили ряд актуальных вопросов, представляющих интересы Сирии и Ирана, а также развитие двусторонних отношений между Дамаском и Тегераном.