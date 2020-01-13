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 Сирийская правительственная делегация проводит переговоры в Тегеране

Сирийская правительственная делегация проводит переговоры в Тегеране
12:36   13 Января 2020
Весь мир

Сирийская правительственная делегация проводит переговоры в Тегеране

Сирийская правительственная делегация проводит переговоры в Тегеране

Переговоры между делегацией сирийского правительства, которую возглавляет премьер-министр САР Имад Хамис, и вице-президентом Ирана Исхаком Джахангири прошли в понедельник, 13 января, во дворце Саадабад в Тегеране.

Участие в переговорах приняли также сирийский министр иностранных дел Валид Муаллем, глава Минобороны Сирии Али Айюба и посол САР в Тегеране Аднан Махмуд.

В ходе переговоров стороны обсудили ряд актуальных вопросов, представляющих интересы Сирии и Ирана, а также развитие двусторонних отношений между Дамаском и Тегераном.

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Автор: Александр Люблинский
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