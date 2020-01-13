Более 300 льготных авиабилетов продали за два дня в Хабаровском крае

Действует льготная билетная программа для жителей нескольких северных районов​​​. Об этом напомнил представитель правительства Хабаровского края. По его словам, за два дня льготные авиабилеты до Хабаровска и обратно купили более 300 жителей северных районов. Продают авиабилеты с субботы, 11 января.

Для взрослых билет в одну сторону стоит 4,5 тысячи рублей, а для детей — три тысячи, что в 2,5 раза ниже обычной цены. Воспользоваться правом льготного пролета можно четыре раза в год. На реализацию программы в краевом бюджете в 2020 году предусмотрели 25 миллионов рублей.

«С момента старта продаж «Хабаровские авиалинии» продали более 300 билетов, в основном в Охотск и в Богородское», — уточнили в краевом правительстве.

Авиакомпания «Аврора» еще не начала продажи, потому что работает в крае только на одном маршруте — Хабаровск — Николаевск-на-Амуре. Продолжается согласование с головной компанией — «Аэрофлотом».