Делегация так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии прибыла в Москву на переговоры об условиях прекращения огня в африканской республике. Об этом «министр иностранных дел» ПНС Ливии Мухаммед Тахер Сияла сообщил РИА Новости.

«Да, да, прибыла», – сказал Сияла.

Ожидается, что в переговорах поучаствуют Файез Саррадж, который возглавляет ПНС, и главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар. Ранее в Москву прибыли главы МИД и Минобороны Турции, сообщает агентство Anadolu.

ПНС Ливии во главе с Сарраджем было сформировано при поддержке ООН и Евросоюза в 2016 году. Однако согласно Схиратским соглашениям, срок правления ПНС истек еще в 2018 году и с тех пор это правительство больше не является легитимным.

ЛНА во главе с Хафтаром ведет операцию по освобождению Триполи от ПНС Ливии.

8 января президент РФ Владимир Путин и президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган выступили с инициативой прекратить огонь в Ливии с 12 января. Глава ПНС поддержал идею прекратить вооруженные столкновения при условии, что ЛНА отведут свои подразделения.