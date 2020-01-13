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 Представители Ливии прибыли в Москву на переговоры о прекращении огня

Представители Ливии прибыли в Москву на переговоры о прекращении огня
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 Продолжается опоздание танкеров для отгрузки дизельного топлива в Новороссийске

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 Представители Ливии прибыли в Москву на переговоры о прекращении огня

Представители Ливии прибыли в Москву на переговоры о прекращении огня
11:29   13 Января 2020
Весь мир

Представители Ливии прибыли в Москву на переговоры о прекращении огня

Представители Ливии прибыли в Москву на переговоры о прекращении огня

Делегация так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии прибыла в Москву на переговоры об условиях прекращения огня в африканской республике. Об этом «министр иностранных дел» ПНС Ливии Мухаммед Тахер Сияла сообщил РИА Новости.

«Да, да, прибыла», – сказал Сияла.

Ожидается, что в переговорах поучаствуют Файез Саррадж, который возглавляет ПНС, и главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар. Ранее в Москву прибыли главы МИД и Минобороны Турции, сообщает агентство Anadolu.

ПНС Ливии во главе с Сарраджем было сформировано при поддержке ООН и Евросоюза в 2016 году. Однако согласно Схиратским соглашениям, срок правления ПНС истек еще в 2018 году и с тех пор это правительство больше не является легитимным.

ЛНА во главе с Хафтаром ведет операцию по освобождению Триполи от ПНС Ливии.

8 января президент РФ Владимир Путин и президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган выступили с инициативой прекратить огонь в Ливии с 12 января. Глава ПНС поддержал идею прекратить вооруженные столкновения при условии, что ЛНА отведут свои подразделения.

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Автор: Алина Бранцевич
#москва #турция #ливия #хафтар #саррадж #пнс ливии

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