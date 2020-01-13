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 Продолжается опоздание танкеров для отгрузки дизельного топлива в Новороссийске

Продолжается опоздание танкеров для отгрузки дизельного топлива в Новороссийске
Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

 Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

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11:13   13 Января 2020
Россия

Число оптимистично настроенных россиян на 2020 год выросло, показал опрос

Число оптимистично настроенных россиян на 2020 год выросло, показал опрос

Число позитивно настроенных россиян, уверенных в том, что 2020 год будет лучше предыдущего, составило 63 процента опрошенных. Соответствующее исследование опубликовала газета «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса Левада-центра. 

Количество жителей РФ, ожидания которых на текущий год в целом оптимистичны, выросло на пять процентов по сравнению с 2019 годом. Также снизилось число респондентов, которые ожидают в этом году напряженности в экономике и политике — с 65 до 57 процентов. Кроме этого, еще 65 процентов опрошенных полагают, что нынешний год будет спокойным для них лично и их семей. 

Согласно данным исследования, уменьшилось число россиян, опасающихся экономического кризиса в 2020 году. Их оказалось менее половины респондентов — 45 процентов, хотя в прошлом году такой точки зрения придерживались 53 процента опрошенных.

Еще одна хорошая новость — россияне стали меньше ждать вооруженных конфликтов с соседними странами (всего 23 процента опрошенных) или войны с США или НАТО (лишь 14 процентов респондентов). 

Опрос проводился с 12 по 18 декабря 2019 года. Участие в исследовании приняли 1608 человек. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #опрос #политика #левада-центр #общество #социологи

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