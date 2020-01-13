Спрос на майонез в России перед новым годом резко упал, таковы данные газеты «Коммерсантъ». Издание пишет, что участникам рынка розницы не удалось увеличить продажи этого продукта, хотя в предыдущие годы это был самый популярный продукт.

Так, некоторые ритейлеры заявили о снижении продаж майонеза, но увеличении продаж мандаринов. Также россияне стали покупать перед новогодними праздниками меньше солений, а вот спрос на икру и красную рыбу вырос. В некоторых крупных магазинах отмечают высокий спрос на яйца, грибы и цитрусовые, а также маринованные продукты.

Аналитики Ozon зафиксировали обвал спроса на майонез в предновогодние дни на 60 процентов. По мнению экспертов, это связано с тем, что россияне стали активно переходить на здоровый образ жизни. Клиенты Ozon перед Новым годом стали чаще покупать греческий йогурт, который используется для салатов в качестве заправки.

Производители майонеза пока не готовы давать статистику о снижении или повышении спроса на товар.