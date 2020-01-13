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Позицию Австрии относительно «Северного потока — 2» оценили в Госдуме

Позицию Австрии относительно «Северного потока — 2» оценили в Госдуме

 Продолжается опоздание танкеров для отгрузки дизельного топлива в Новороссийске

Продолжается опоздание танкеров для отгрузки дизельного топлива в Новороссийске
Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

 Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

ЕС не намерен вводить санкции против Ирана из-за крушения украинского «Боинга-737»

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11:01   13 Января 2020
Россия

Спрос на майонез в России перед новым годом резко упал

Спрос на майонез в России перед новым годом резко упал

Спрос на майонез в России перед новым годом резко упал, таковы данные газеты «Коммерсантъ». Издание пишет, что участникам рынка розницы не удалось увеличить продажи этого продукта, хотя в предыдущие годы это был самый популярный продукт. 

Так, некоторые ритейлеры заявили о снижении продаж майонеза, но увеличении продаж мандаринов. Также россияне стали покупать перед новогодними праздниками меньше солений, а вот спрос на икру и красную рыбу вырос. В некоторых крупных магазинах отмечают высокий спрос на яйца, грибы и цитрусовые, а также маринованные продукты. 

Аналитики Ozon зафиксировали обвал спроса на майонез в предновогодние дни на 60 процентов. По мнению экспертов, это связано с тем, что россияне стали активно переходить на здоровый образ жизни. Клиенты Ozon перед Новым годом стали чаще покупать греческий йогурт, который используется для салатов в качестве заправки. 

Производители майонеза пока не готовы давать статистику о снижении или повышении спроса на товар. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #новый год #зож #здоровое питание

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