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 Продолжается опоздание танкеров для отгрузки дизельного топлива в Новороссийске

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Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

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10:47   13 Января 2020
Россия

Спрос на чай в России вырос вдвое по сравнению с 2019 годом

Спрос на чай в России вырос вдвое по сравнению с 2019 годом

Спрос на чай у россиян в 2020 году увеличился на 52 процента по сравнению с первыми числами января 2019 года. Об этом говорится в совместном исследовании Яндекс.Кассы и Яндекс.Маркета, пресс-релиз которого был опубликован 13 января. 

Как сообщают аналитики интернет-сервиса, россияне в текущем году стали тратить больше денег на продукты. Так, средний чек по сравнению с показателями 2019 года в аналогичный период вырос на 46 процентов  — до 1995 рублей.

Кроме этого, эксперты также зафиксировали резкий рост спроса на чай, который увеличился в 2020 году более чем на 50 процентов.

«В минувшие праздники выросли также средние платежи россиян за еду с доставкой из кафе быстрого питания и ресторанов — на 55 и 33 процента соответственно», — сказано в исследовании.

Специалисты Яндекс.Маркета и Яндекс.Кассы проанализировали все покупки россиян с 1 по 8 января 2020 года. Выяснилось, что средний чек за покупку одежды, обуви и косметики уменьшился по сравнению с прошлогодними январскими каникулами. При этом жители РФ потратили на треть больше, чем годом ранее, на покупки товаров для дома и хобби, а также на еду. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #яндекс #покупки #еда #чай

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