Автобус и восемь машин столкнулись в Ленобласти

Автобус и восемь машин столкнулись в Ленинградской области, передает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Авария случилась на трассе Р-23 примерно в восемь утра в понедельник, 13 января. На дороге столкнулись восемь легковых автомобилей и рейсовый автобус с пассажирами. В результате ДТП пострадал один человек, погибших нет, отметили в Госавтоинспекции.

Движение на участке трассы затруднено. Как отметили эксперты, дорога была влажной, обработанной противогололедными материалами. Сейчас причину аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.