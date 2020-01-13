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Позицию Австрии относительно «Северного потока — 2» оценили в Госдуме

Позицию Австрии относительно «Северного потока — 2» оценили в Госдуме

 Продолжается опоздание танкеров для отгрузки дизельного топлива в Новороссийске

Продолжается опоздание танкеров для отгрузки дизельного топлива в Новороссийске
Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

 Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

ЕС не намерен вводить санкции против Ирана из-за крушения украинского «Боинга-737»

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Представители Ливии прибыли в Москву на переговоры о прекращении огня
10:34   13 Января 2020
Россия

Автобус и восемь машин столкнулись в Ленобласти

Автобус и восемь машин столкнулись в Ленобласти

Автобус и восемь машин столкнулись в Ленинградской области, передает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Авария случилась на трассе Р-23 примерно в восемь утра в понедельник, 13 января. На дороге столкнулись восемь легковых автомобилей и рейсовый автобус с пассажирами. В результате ДТП пострадал один человек, погибших нет, отметили в Госавтоинспекции. 

Движение на участке трассы затруднено. Как отметили эксперты, дорога была влажной, обработанной противогололедными материалами. Сейчас причину аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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