Сербия от транзита газа по «Турецкому потоку» получит 185 миллионов долларов в год

Президент Сербии Александр Вучич заявил, выразил надежду, что болгарский участок трубопровода «Турецкий поток» будет построен к концу мая или к июню, и что к концу 2020 года сербы начнут получать газ по этому газопроводу.

Об этом сербский лидер заявил в понедельник в эфире телеканала Pink, отметив также, что доходы его страны от транзита газа по трубопроводу «Турецкий поток» будут ежегодно составлять 185 миллионов долларов

«Для нас газопровод — это стратегическая вещь. Мы еще в декабре построили 403 км газопровода через территорию Сербии, осталось построить четыре измерительные станции и одну большую компрессорную станцию в Жабари. «Турецкий поток» — это вещь, которую люди будут использовать еще много последующих лет. Сербия, став страной-транзитером, будет получать за транзит доходы в размере 185 миллионов долларов ежегодно», — подчеркнул Вучич.

Также он отметил, что «Турецкий поток», по которому Сербия будет получать преимущественно российский газ, сыграет важную роль в индустриализации страны и привлечении инвестиций.