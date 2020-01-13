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Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

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10:33   13 Января 2020
Весь мир

Сербия от транзита газа по «Турецкому потоку» получит 185 миллионов долларов в год

Сербия от транзита газа по «Турецкому потоку» получит 185 миллионов долларов в год

Президент Сербии Александр Вучич заявил, выразил надежду, что болгарский участок трубопровода «Турецкий поток» будет построен к концу мая или к июню, и что к концу 2020 года сербы начнут получать газ по этому газопроводу.

Об этом сербский лидер заявил в понедельник в эфире телеканала Pink, отметив также, что доходы его страны от транзита газа по трубопроводу «Турецкий поток» будут ежегодно составлять 185 миллионов долларов

«Для нас газопровод — это стратегическая вещь. Мы еще в декабре построили 403 км газопровода через территорию Сербии, осталось построить четыре измерительные станции и одну большую компрессорную станцию в Жабари. «Турецкий поток» — это вещь, которую люди будут использовать еще много последующих лет. Сербия, став страной-транзитером, будет получать за транзит доходы в размере 185 миллионов долларов ежегодно», — подчеркнул Вучич.

Также он отметил, что «Турецкий поток», по которому Сербия будет получать преимущественно российский газ, сыграет важную роль в индустриализации страны и привлечении инвестиций.

«В Сербию будут поступать 13 миллиардов кубометров газа, из них 3 миллиарда кубометров останется в Сербии, остальное пойдет в Венгрию, Боснию и Герцеговину, Косово и Метохию», — добавил Вучич.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #экономика #сербия #весь мир #газопровод #турецкий поток #вучич

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