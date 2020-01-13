Глава МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова назвала невеликими шансы согласовать новые участки разведения сил в Донбассе на первой в 2020 году встрече контактной группы в Минске. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает РИА Новости.

Первая в текущем году встреча контактной группы и четырех ее рабочих подгрупп по Донбассу пройдет в Минске 16 января. Глава ведомства заявила, что на этом собрании вряд ли удастся продвинуться в вопросе обсуждения с Украиной новых участков разведения.

«Точнее, сложно надеяться, что украинская сторона проявит конструктивный подход», — уточнила она.

Глава МИД ДНР также подчеркнула, что саботаж Украиной работы по согласованию новых участков ставит под угрозу срыва прямое поручение лидеров стран-гарантов Минских соглашений.

9 декабря лидеры РФ, Германии, Франции и Украины в ходе встречи в «нормандском формате» заявили о необходимости согласовать три новых участка для разведения сил в Донбассе к концу марта.