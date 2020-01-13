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 Продолжается опоздание танкеров для отгрузки дизельного топлива в Новороссийске

Продолжается опоздание танкеров для отгрузки дизельного топлива в Новороссийске
Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

 Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

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10:22   13 Января 2020
Ближнее зарубежье

Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

Глава МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова назвала невеликими шансы согласовать новые участки разведения сил в Донбассе на первой в 2020 году встрече контактной группы в Минске. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает РИА Новости. 

Первая в текущем году встреча контактной группы и четырех ее рабочих подгрупп по Донбассу пройдет в Минске 16 января. Глава ведомства заявила, что на этом собрании вряд ли удастся продвинуться в вопросе обсуждения с Украиной новых участков разведения. 

«Точнее, сложно надеяться, что украинская сторона проявит конструктивный подход», — уточнила она. 

Глава МИД ДНР также подчеркнула, что саботаж Украиной работы по согласованию новых участков ставит под угрозу срыва прямое поручение лидеров стран-гарантов Минских соглашений.

9 декабря лидеры РФ, Германии, Франции и Украины в ходе встречи в «нормандском формате» заявили о необходимости согласовать три новых участка для разведения сил в Донбассе к концу марта. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#донбасс #украина #днр

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