Неисправный самолет «Аэрофлота» вылетит из Челябинска в Москву без пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта Курчатов. Это произойдет после того, как техники осмотрят воздушное судно.

Самолет Airbus А-320 не смог вылететь из Челябинска из-за неисправности. 89 пассажиров, которые должны были улететь на этом лайнере, отправятся в российскую столицу на другом воздушном судне. Какая конкретно неисправность выявлена у самолета, в аэропорту не сообщили. Для пассажиров предоставят резервный борт.