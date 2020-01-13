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Позицию Австрии относительно «Северного потока — 2» оценили в Госдуме

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 Продолжается опоздание танкеров для отгрузки дизельного топлива в Новороссийске

Продолжается опоздание танкеров для отгрузки дизельного топлива в Новороссийске
Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

Глава МИД ДНР низко оценила шансы согласовать участки разведения сил 16 января

 Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

ЕС не намерен вводить санкции против Ирана из-за крушения украинского «Боинга-737»

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 Представители Ливии прибыли в Москву на переговоры о прекращении огня

Представители Ливии прибыли в Москву на переговоры о прекращении огня
10:14   13 Января 2020
Россия

Неисправный самолет «Аэрофлота» вылетит из Челябинска в Москву без пассажиров

Неисправный самолет «Аэрофлота» вылетит из Челябинска в Москву без пассажиров

Неисправный самолет «Аэрофлота» вылетит из Челябинска в Москву без пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта Курчатов. Это произойдет после того, как техники осмотрят воздушное судно.

Самолет Airbus А-320 не смог вылететь из Челябинска из-за неисправности. 89 пассажиров, которые должны были улететь на этом лайнере, отправятся в российскую столицу на другом воздушном судне. Какая конкретно неисправность выявлена у самолета, в аэропорту не сообщили. Для пассажиров предоставят резервный борт. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #происшествия #самолет #чп #челябинск

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