Австрия заявила о неприемлемости санкций против «Северного потока — 2». С критикой выступил глава внешнеполитического ведомства страны Александер Шалленберг.

По словам Александера Шалленберга, Австрия отвергает экстерриториальное действие санкций. Глава МИД страны назвал санкции неприемлемыми и отметил, что «Северный поток — 2» способствует диверсификации энергоснабжения Европы и никак не ущемляет интересы Украины.

«Вашингтон не скрывает, что его критика в адрес проекта основывается на экономических соображениях», — передает слова Александера Шалленберга издание Die Presse.

В конце 2019 года американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, предусматривающий санкции в отношении российского газопровода «Северный поток — 2». США потребовали прекратить работу компаниям, которые ведут укладку труб. О прекращении строительства сразу заявила компания Allseas. В свою очередь в российском Совфеде попытки США помешать строительству и запуску «Северного потока — 2» назвали провальными.

На минувшей неделе генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил, что Россия самостоятельно достроит «Северный поток — 2» и введет его в эксплуатацию в 2020 году.