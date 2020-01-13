Бывший президент Польши призвал нынешние власти страны признать правду об Освенциме

Немецкий концентрационный лагерь Освенцим, расположенный на территории Польши, был освобожден силами Красной армии — это историческая правда, которую никто не может изменить.

С таким заявлением в понедельник выступил бывший президент Польши Лех Валенса. По его мнению, нынешним властям страны необходимо признать историческую правду об освобождении Освенцима воинами Красной армии.

Также Валенса в интервью изданию Onet критически отозвался о решении польских властей не приглашать президента РФ Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима.

«Если польская сторона не пригласила президента Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря в Освенциме, следовало ожидать, что (нынешний президент Польши Анджей) Дуда не будет иметь права голоса в Израиле. В этой ситуации он не мог лететь туда», — добавил бывший лидер страны.

А Путин в этой ситуации, добавил Валенса, сможет убедить всех в Иерусалиме в «своей точке зрения на историю». По словам экс-президента, российского лидера нужно было пригласить на торжества и прямо заявить, что Освенцим был освобожден силами Красной армии.