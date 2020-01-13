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 Бывший президент Польши призвал нынешние власти страны признать правду об Освенциме

Бывший президент Польши призвал нынешние власти страны признать правду об Освенциме
9:47   13 Января 2020
Весь мир

Бывший президент Польши призвал нынешние власти страны признать правду об Освенциме

Бывший президент Польши призвал нынешние власти страны признать правду об Освенциме

Немецкий концентрационный лагерь Освенцим, расположенный на территории Польши, был освобожден силами Красной армии — это историческая правда, которую никто не может изменить.

С таким заявлением в понедельник выступил бывший президент Польши Лех Валенса. По его мнению, нынешним властям страны необходимо признать историческую правду об освобождении Освенцима воинами Красной армии.

Также Валенса в интервью изданию Onet критически отозвался о решении польских властей не приглашать президента РФ Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима.

«Если польская сторона не пригласила президента Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря в Освенциме, следовало ожидать, что (нынешний президент Польши Анджей) Дуда не будет иметь права голоса в Израиле. В этой ситуации он не мог лететь туда», — добавил бывший лидер страны.

А Путин в этой ситуации, добавил Валенса, сможет убедить всех в Иерусалиме в «своей точке зрения на историю». По словам экс-президента, российского лидера нужно было пригласить на торжества и прямо заявить, что Освенцим был освобожден силами Красной армии.

«Это историческая правда, и никто не изменит ее. Если польское правительство хочет создать свой собственный исторический нарратив, это весьма несерьезно», — подчеркнул он.

Бывший президент Польши призвал нынешние власти страны признать правду об Освенциме

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Автор: Александр Люблинский
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