Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Опубликован список популярных автобусных направлений России в 2019 году

Опубликован список популярных автобусных направлений России в 2019 году

 Режиссер «Приключений Электроника» и «Чародеев» Константин Бромберг скончался в США

Режиссер «Приключений Электроника» и «Чародеев» Константин Бромберг скончался в США
Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Австрия заявила о неприемлемости санкций против «Северного потока — 2»

Австрия заявила о неприемлемости санкций против «Северного потока — 2»

 Бывший президент Польши призвал нынешние власти страны признать правду об Освенциме

Бывший президент Польши призвал нынешние власти страны признать правду об Освенциме
Опубликован список популярных автобусных направлений России в 2019 году

Опубликован список популярных автобусных направлений России в 2019 году

 Режиссер «Приключений Электроника» и «Чародеев» Константин Бромберг скончался в США

Режиссер «Приключений Электроника» и «Чародеев» Константин Бромберг скончался в США
Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Австрия заявила о неприемлемости санкций против «Северного потока — 2»

Австрия заявила о неприемлемости санкций против «Северного потока — 2»

 Бывший президент Польши призвал нынешние власти страны признать правду об Освенциме

Бывший президент Польши призвал нынешние власти страны признать правду об Освенциме
9:34   13 Января 2020
Россия

Опубликован список популярных автобусных направлений России в 2019 году

Опубликован список популярных автобусных направлений России в 2019 году

Опубликован список городов, куда россияне активно ездили в путешествия на автобусах в 2019 году. Рейтинг составлен порталом для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, в 2019 году граждане страны чаще всего ездили на автобусах в Москву, Петербург и Хельсинки. Сумма среднего чека снизилась и составила 1667 рублей против 1895 рублей в 2018 году.

Кроме того, стало известно, что из Москвы и Петербурга россияне также активно ездили в путешествия на автобусах. В частности, из Москвы люди чаще всего уезжали в Санкт-Петербург, Белгород, Астрахань, Воронеж, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. 

Из Петербурга россияне активно покупали билеты не только в российскую столицу, но и в Таллин, Хельсинки и Минск. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #петербург #общество #путешествия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...