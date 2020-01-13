Опубликован список популярных автобусных направлений России в 2019 году

Опубликован список городов, куда россияне активно ездили в путешествия на автобусах в 2019 году. Рейтинг составлен порталом для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, в 2019 году граждане страны чаще всего ездили на автобусах в Москву, Петербург и Хельсинки. Сумма среднего чека снизилась и составила 1667 рублей против 1895 рублей в 2018 году.

Кроме того, стало известно, что из Москвы и Петербурга россияне также активно ездили в путешествия на автобусах. В частности, из Москвы люди чаще всего уезжали в Санкт-Петербург, Белгород, Астрахань, Воронеж, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

Из Петербурга россияне активно покупали билеты не только в российскую столицу, но и в Таллин, Хельсинки и Минск.