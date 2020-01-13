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 Режиссер «Приключений Электроника» и «Чародеев» Константин Бромберг скончался в США

Режиссер «Приключений Электроника» и «Чародеев» Константин Бромберг скончался в США
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9:10   13 Января 2020
Россия

Режиссер «Приключений Электроника» и «Чародеев» Константин Бромберг скончался в США

Режиссер «Приключений Электроника» и «Чародеев» Константин Бромберг скончался в США

Режиссер «Приключений Электроника» и «Чародеев» Константин Бромберг скончался в США на 81-м году жизни. Об этом сообщил сценарист и режиссер Михаил Идов. 

По словам Идова, Бромберг умер 11 января в Детройте. Как пишет Идов в Facebook, его родители общались с Константином Бромбергом буквально до последних дней его жизни, а сам он встречался с ним лишь в девяностых годах. Сценарист говорит, что в США Бромберг не занимался ничем, связанным с кино. 

Константин Бромберг родился в 1939 году, снял культовые советские фильмы «Был настоящим трубачом», «Приключения Электроника», «Чародеи», а также несколько выпусков «Ералаша». Режиссер являлся заслуженным деятелем искусств РФ, а также лауреатом государственной премии СССР за фильм «Приключения Электроника».

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #режиссер #общество

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