Режиссер «Приключений Электроника» и «Чародеев» Константин Бромберг скончался в США на 81-м году жизни. Об этом сообщил сценарист и режиссер Михаил Идов.

По словам Идова, Бромберг умер 11 января в Детройте. Как пишет Идов в Facebook, его родители общались с Константином Бромбергом буквально до последних дней его жизни, а сам он встречался с ним лишь в девяностых годах. Сценарист говорит, что в США Бромберг не занимался ничем, связанным с кино.

Константин Бромберг родился в 1939 году, снял культовые советские фильмы «Был настоящим трубачом», «Приключения Электроника», «Чародеи», а также несколько выпусков «Ералаша». Режиссер являлся заслуженным деятелем искусств РФ, а также лауреатом государственной премии СССР за фильм «Приключения Электроника».