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8:52   13 Января 2020
Россия

ФСИН может получить право официального предостережения граждан

ФСИН может получить право официального предостережения граждан

Сотрудники уголовно-исполнительной системы (ФСИН) могут получить право официального предостережения граждан, находящихся в заключении, от неправомерного поведения. Автором соответствующего законопроекта стал российский депутат, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Хинштейн планирует внести законопроект на рассмотрение в Госдуму в понедельник, 13 января. Сейчас сотрудники ФСИН, прокуратуры, полиции и ФСБ являются одним из основных субъектов профилактики правонарушений. При этом в профильном законодательстве сотрудники ФСИН не наделены правом объявлять официальное предостережение гражданам, находящимся в местах лишения свободы, о недопустимости неправомерных действий.

ФСИН может получить право официального предостережения граждан

Автор законопроекта уверен, что нововведение будет сдерживающим фактором для осужденных и следственно-арестованных, которые могут готовиться к совершению преступления. Например, это может быть побег или нарушение внутреннего порядка исправительного учреждения.

«Мы считаем это направление крайне важным, так как профилактика — это возможность остановить человека от совершения преступления, удержать его от шага в пропасть», — передает слова Александра Хинштейна «Парламентская газета»

Парламентарий говорит, что если преступник после предостережения решится на новое преступление, то получит максимальное наказание, предусмотренное законом. По мнению депутата, предостережение станет профилактической мерой и дополнительным фактором, удерживающим от неправомерного поведения. Как отметил Александр Хинштейн, инициативу поддержали в самой ФСИН, а также в Минюсте. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #законопроект #политика #фсин #хинштейн

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