Россия может стать главным миротворцем, если перемирие в Ливии заключат, считает Рожин

Россия может стать главным миротворцем, если перемирие в Ливии будет заключено, считает военный эксперт Борис Рожин. По мнению аналитика, предстоящие переговоры на тему Ливии, которые состоятся в Москве, станут одними из ключевых для достижения мира в стране.

Ранее стало известно, что в Москву на переговоры по Ливии приехал фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар. Также в понедельник, 13 января, в Россию прибудут глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, глава Минобороны Хулуси Акар и шеф военной разведки Хакан Фидан. Вместе с ними Москву посетит глава террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж.

По словам Рожина, попытки посредничества со стороны Италии ни к чему не привели, а Россия эффективно работает по вопросу Ливии. Эксперт говорит, что РФ многого добилась в данном вопросе, именно поэтому переговоры между Хафтаром и Сарраджем пройдут в российской столице.

«Достигнутые накануне договоренности о прекращении огня стали большим шагом вперед в деле урегулирования конфликта. Сейчас на повестке дня — достижение полноценного мира», — передает слова Бориса Рожина Федеральное агентство новостей (ФАН).

Эксперт уверен, что заключение перемирия в Ливии станет для России положительным шагом, оно переведет страну в роль ключевого посредника и главного миротворца в ливийской войне. По мнению Рожина, лучшим вариантом развития событий для Ливии станет прекращение войны и проведение всенародных выборов.

Ранее стало известно, что впервые за несколько месяцев в ливийской столице Триполи достигнуто перемирие благодаря инициативе президента России Владимира Путина, которую поддержал турецкий лидер Реджеп Эрдоган. К дискуссии на эту тему подключились и страны ЕС, в частности, Германия, Италия и Франция. Кроме того, перемирие в Ливии поприветствовали в ООН.